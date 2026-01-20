Óscar Puente centra la investigación del accidente de Adamuz: "La cuestión es asegurar si la rotura del rail es causa o consecuencia del descarrilamiento"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha intervenido este martes en el programa 'Más de uno' para conversar con Carlos Alsina sobre la última hora del grave accidente ferroviario en el que se han visto implicados dos trenes de alta velocidad y que, en el momento de la entrevista, dejaba un balance provisional de 41 personas fallecidas.

Preguntado por las cifras concretas de víctimas y desaparecidos, Puente ha subrayado que los únicos organismos competentes para facilitar datos oficiales son el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Ministerio del Interior. Según ha explicado, en la jornada anterior el número de personas desaparecidas era muy similar al de cuerpos recuperados o localizados.

El ministro también se ha referido a las informaciones publicadas por varios medios que apuntan a la rotura de la vía como causa del siniestro. Puente ha matizado que, aunque tras el descarrilamiento se han detectado varias roturas en los carriles, todavía está por determinar si la primera de ellas fue la causa del accidente o, por el contrario, una consecuencia del propio descarrilamiento. Solo después, ha señalado, podrá esclarecerse qué provocó la eventual rotura de ese raíl.

El coche que descarriló no ha sido aún examinado

Puente ha insistido en que las investigaciones de accidentes ferroviarios son complejas y requieren tiempo. Ha recordado que el coche 6 del tren de Yrio, que aparentemente fue el primero en descarrilar, aún no ha sido analizado por los técnicos, por lo que establecer hipótesis apenas 48 horas después del accidente supone, a su juicio, "mera especulación".

Críticas por la falta de financiación

En relación con las críticas sobre una supuesta falta de inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria, especialmente desde la liberalización del sector, el ministro ha afirmado que solo en esa línea concreta se han invertido 700 millones de euros y que la inversión total en la red ha alcanzado los 6.000 millones. No obstante, ha reconocido que existió una etapa de desinversión en el sistema ferroviario español, que ha vinculado al anterior Gobierno y a los efectos de la última crisis económica.

Un accidente "muy extraño"

Asimismo, ha precisado que los raíles de ese tramo de vía se colocaron en mayo del año pasado, por lo que, en caso de existir algún defecto en la vía, este debería remontarse a esa intervención. En cualquier caso, ha recalcado que es imposible que hubiera una rotura previa no detectada, ya que los carriles conducen una corriente eléctrica que alerta de forma inmediata ante cualquier fallo. También ha defendido que en los ocho meses que han transcurrido desde entonces no se había

El ministro de Transportes ha indicado que el accidente es extraño porque no ha habido ningún elemento que les dijera que estaba mal, que pasaron tres trenes por esa vía veinte minutos antes y que la vía tenía un tiempo de rodaje "importante". "El accidente no puede ser más extraño".

Para cerrar la entrevista, Alsina ha preguntado al ministro si asumiría responsabilidades políticas en el supuesto de que se confirmara que la causa del accidente fue la rotura del raíl. Puente ha respondido que esperará a conocer las conclusiones de la investigación y que, en este momento, "no está pensando en eso".