Última hora del accidente de tren en Córdoba: al menos 41 muertos, mientras sigue la búsqueda de los desaparecidos
El presidente del Gobierno ha resaltado la unidad de acción de todas las administraciones en la respuesta a la tragedia y promete "dar con la verdad de la causa". Sigue las últimas noticias del suceso en directo.
Se elevan a 41 los muertos en el accidente de trenes en Adamuz
El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz, registrado en la tarde de este domingo, asciende a 41 personas tras hallarse un nuevo cuerpo en el tren Iryo que descarriló, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El Secretario general de SEMAF, sobre el informe de vibraciones: "Queríamos que se revisaran los protocolos"
El sindicato SEMAF envió un informe sobre las vibraciones y el secretario general ha confirmado que si hubiesen tenido indicios de que la infraestructura no fuera segura habrían intentado paralizar el servicio.
Diego Martín Fernández (SEMAF): "Los maquinistas del Iryo actuaron de manera ejemplar"
"Los maquinistas del Iryo actuaron de manera ejemplar", ha dicho el secretario general de SEMAF. "El problema es que no se esperaban un desenlace como el que ocurrió", ha asegurado Diego Martín.
Además, ha explicado que es raro que te puedas dar cuenta de las consecuencias que ha tenido el descarrilamiento.
Secretario general de SEMAF: "Todas las hipótesis son considerables"
El Secretario general de SEMAF, Diego Martín Fernández, ha asegurado en 'Más de uno' que todas las hipótesis son considerables. "No es descartable ninguna y lo que queremos es que exista autonomía e independencia en los informen que determinen las causas para no volver a vivir una tragedia como esta", ha explicado.
Puente, sobre si asumiría una responsabilidad si la causa es un defecto en la colocación de la vía: "No estoy pensando en eso ahora"
Sobre si al final se concluye que la causa del accidente ha sido a causa de un defecto en la colocación del rail y asumiría algún tipo de responsabilidad, el ministro ha dicho que no está pensando en eso ahora.
"El accidente no puede ser más extraño"
El ministro de Transportes ha indicado que el accidente es extraño porque no ha habido ningún elemento que les dijera que estaba mal, que pasaron tres trenes por esa vía veinte minutos antes y que la vía tenía un tiempo de rodaje "importante".
Puente: "Relacionar las inversiones con este caso no es acertado"
El ministro ha dicho que no es acertado relacionar una falta de inversión con este accidente porque en este caso la vía había sido renovada en mayo.
¿Ha habido falta de inversión?
El ministro de Transporte ha dicho que en la línea del accidente se ha invertido 700.000 millones de euros para su renovación. "Las inversiones se han hecho", asegura.
Pero sí ha recalcado que ha habido des inversión durante unos años: "no voy a decir con qué gobierno coincidieron", ha dicho el ministro. "En estos últimos 8 años se ha invertido mucho", ha señalado Puente.
Puente dice que se está "especulando" sobre las causas
"Veremos la hipótesis que finalmente es cierta", ha comentado el ministro. Sobre todas las supuestas causas, Puente dice que son "especulaciones" y que el accidente es "muy complejo".
Óscar Puente desvela que el coche 6 del Iryo no ha sido examinado por los científicos
El ministro de Transportes ha asegurado que el coche 6 del tren Iryo, que según el ministro es el que primero descarrila, no ha sido examinado todavía.
Puente, sobre las causas del siniestro: "Rotura de carril hay"
El ministro ha explicado que hay una rotura inicial, pero la cuestión es determinar que esa rotura sea causa o consecuencia. "Hay que saber si es el descarrilamiento lo que provocó la rotura de carril", ha dicho Puente.
"Los investigadores tienen todavía mucho trabajo por delante", ha asegurado el ministro.
Óscar Puente, en 'Más de uno': "Para determinar la cifra de muertos hay que cruzar datos entre desaparecidos y fallecidos"
El ministro de Transporte responde en 'Más de uno' por qué no se conoce todavía el número de víctimas mortales: "Esos datos le corresponden al Ministerio de Transportes".
Los Reyes estarán este martes en Córdoba para acompañar a las víctimas del accidente en Adamuz
Los Reyes viajarán este martes a Adamuz (Córdoba) para estar al lado de las víctimas del "brutal" accidente ferroviario que tuvo lugar el domingo y conocer de primera mano los trabajos que se están realizando tras la tragedia.
El lunes, Felipe VI trasladó desde Atenas, minutos antes de asistir al funeral por su tía materna Irene de Grecia, su solidaridad con las víctimas del siniestro. Un mensaje que ya habían trasmitido la noche del accidente a través de las redes sociales de la Casa del Rey.
La dolorosa reflexión de Alsina ante la tragedia de Adamuz: "Qué injusta, qué maldita y qué cabrona es la muerte"
El director de Más de uno ha resaltado la crudeza del final con el que se han encontrado de improviso más de 40 personas en el accidente entre dos trenes en la provincia de Córdoba.
Puedes leer y escuchar el monólogo completo aquí.
Renfe establece desde hoy un plan alternativo de transporte por la suspensión de la línea Madrid-Andalucía
Renfe activará a partir de este martes, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.
Hijo de una víctima: "Hay que decir más te quiero. La vida en cualquier momento se va"
Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en el accidente del Alvia en Adamuz (Córdoba), un tren en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, ha hecho esta noche un llamamiento a "decir más te quiero" a la familia, porque "la vida en cualquier momento se va".
Los sindicatos en Renfe convocan 5 minutos de silencio a las 12.00 en solidaridad con sus compañeros
El comité general de empresa de Renfe ha hecho un llamamiento a todo el personal de la compañía para guardar cinco minutos de silencio este martes, 20 de enero, a las 12.00 horas, en todos los centros de trabajo.
La representación sindical de la empresa ha manifestado en un comunicado su "más profundo pesar" por el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo, 18 de enero, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de Adamuz (Córdoba).
"Ante estas trágicas circunstancias, hacemos un llamamiento a todo el personal del grupo para guardar cinco minutos de silencio en cada centro de trabajo, como muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte", ha señalado.
Los familiares de los desaparecidos esperan información en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba
El enviado especial de Onda Cero, Juancho Fontán, se encuentra en las cercanías de la plaza de Toros de Córdoba próxima al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado para transmitir la información sobre aquellas personas de las que aún se desconoce su paradero.
Los últimos detalles de ayer señalaban 43 denuncias por la desaparición de algún familiar o amigo, de las que algunas pueden referirse a una misma persona, Los familiares están a la espera de conocer alguna noticia. Un grupo de voluntarios de Cruz Roja y psicólogos prestan apoyo a las familias en estos momentos.
Los forenses trabajan en la identificación de los 37 cuerpos recuperados
Dentro de la ciudad de Córdoba se encuentra dos de los puntos de mayor importancia en estos momentos: el Instituto de Medicina Legal, donde los forenses trabajan para identificar los 37 cuerpos recuperados, y el Hospital Reina Sofía, donde se atiende a la mayor parte de los heridos. En ese punto se encuentra la enviada especial de Onda Cero Sara Iturbide.
Sara ha relatado que en estos momentos se encuentra un total de 39 personas ingresadas, 4 de ellas niños y 35 adultos. 1 de los menores y 13 adultos se encuentran en cuidados intensivos. No se teme por la vida de ninguno de los ingresados.
Los reyes visitarán este martes Adamuz
Felipe VI y la reina Letizia se desplazan hoy hasta Adamuz para mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y agradecer la labor de los servicios de emergencia y de los vecinos de la localidad cordobesa, que se han volcado con la tragedia.
A partir de este mediodía, los monarcas realizarán un recorrido cuyos detalles todavía no han trascendido, pero en el que estarán acompañados por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Juanma Moreno, en La Brújula: "Es entendible la pérdida de confianza en el tren"
Juanma Moreno ha valorado este lunes en La Brújula que entiende que la población haya perdido confianza a la hora de viajar en trenes de alta velocidad después del trágico accidente de Adamuz, aunque ha asegurado que "el tren es un medio claramente seguro".
"Esto ha sido un terrible accidente (...) Es muy importante que se investigue y se aclaren las causas para que no se vuelva a repetir en ningún punto de España", ha asegurado.
"Es el primer accidente de la alta velocidad, es una referencia en términos de prestigio internacional para España (...) Estoy convencido de que en el momento en que sepamos qué ha sucedido se recuperará la confianza de los usuarios", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía.
Sobre las quejas de los usuarios durante los últimos años, Moreno ha insistido en que él es un usuario habitual del tren y de la línea de alta velocidad y "es verdad que se mueve mucho", aunque no hace hipótesis sobre si eso puede estar o no relacionado con el accidente.
Juanma Moreno, en La Brújula: "Va a ser una investigación compleja"
Sobre la investigación, Juanma Moreno ha asegurado que no está recibiendo información como tal, aunque sí que ha podido hablar con algunos de los investigadores que le han confirmado que "va a ser una investigación compleja, pero habrá una conclusión".
"Los ciudadanos y las víctimas se merecen saber qué ha ocurrido", ha señalado.
Juanma Moreno, en La Brújula: "Huelva es la zona más castigada"
El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado en La Brújula que la provincia de Huelva ha sido la más castigada por este trágico accidente, ya que el Alvia que iba en esa dirección fue quien se llevó el mayor impacto.
"No hay muchas frecuencias entre Huelva y Madrid y ese tren venía cargado de historias de vida", ha lamentado Moreno.
Juanma Moreno, en La Brújula: "Muchos heridos se han recuperado"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pasado a última hora de este lunes por los micrófonos de La Brújula donde ha valorado las últimas noticias del trágico accidente de Adamuz, que deja al menos 40 muertos.
Sin embargo, Moreno Bonilla ha asegurado que desde los hospitales llegan "noticias esperanzadoras" y es que de los 122 heridos en el accidente son ya 39 los que permanecen ingresados.
Sí que ha confirmado que se ha sumado una persona más a la UCI, en la que ahora se encuentran 13 personas, una de ellas menor de edad. "No corren peligro sus vidas, pero hay lesiones muy graves que pueden tardar años en recuperarse", ha señalado.
Los equipos técnicos y de rescate mantendrán sus trabajos durante esta noche
Los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) pretenden continuar durante esta noche con sus trabajos. Se va a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzó esta tarde en declaraciones a los periodistas que estas tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar en la zona, donde se hace necesario contar con maquinaria pesada.
"Ahora mismo los servicios están centrados en localizar los cuerpos de las personas que han fallecido e identificarlos", ha explicado Moreno, quien "espera y desea" que cuando se puedan levantar el vagón 1 y el vagón 2 del Alvia no haya ningún fallecido más.
Puente espera desplegar las grúas para levantar los vagones este noche o por la mañana
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, espera que a lo largo de esta noche o en la mañana del martes las grúas encargadas de levantar los vagones del Alvia siniestrado puedan estar desplegadas.
En declaraciones a TVE, el ministro ha dicho que espera que las grúas puedan estar desplegadas y que sean capaces "de levantar el material rodante que todavía queda en ese en esa pequeña vaguada".
Estas grúas de unas 300 toneladas están siendo instaladas por los equipos técnicos de rescate, aunque las tareas serán lentas por la cantidad de material a retirar y se teme la presencia de más fallecidos en esos dos convoyes, ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes del accidente
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz (Córdoba) de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.
Según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado, la comisión investigadora ha determinado este lunes que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio.
Emergencias atiende en Atocha a nueve viajeros de Adamuz y traslada a tres de ellos al hospital
El SUMMA 112 ha atendido a nueve viajeros de los dos trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), que han llegado este lunes sobre las 21.00 horas a la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Tres de ellos han sido trasladados a un centro hospitalario.
Según ha informado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los pasajeros han llegado en un cuarto autobús a Atocha sobre las 21.00 horas. Equipos asistenciales y psicológicos de SUMMA 112 están atendiendo a los nueve viajeros y tres de ellos han sido trasladados a un centro hospitalario.
Se estudia si una rotura en la vía es "causa o consecuencia" del accidente
El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento de un tren de alta velocidad que originó el choque con otro.
Presentadas 43 denuncias por desapariciones tras el accidente ferroviario en Adamuz
Un total de 43 denuncias por personas desaparecidas se han presentado tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en las comandancias de Huelva, Madrid, Córdoba y Sevilla.
Así consta en la información facilitada por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras ese accidente y facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya un total de 37 cuerpos del total de personas fallecidas en el accidente. De ellos, los médicos forenses han realizado un total de 23 autopsias y los plenamente identificados por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil son 5, en todos los casos a través de las huellas dactilares.
Además, se ha realizado un listado de pasajeros que viajaban en ambos trenes y hasta el momento se han contabilizado un total de 527 pasajeros.
Renfe activa servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía, con un tramo en Córdoba en bus
Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes y que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.
El operativo se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea y la compañía ha explicado en un comunicado que ya trabaja para poner a la venta los billetes, aunque pide que se acojan a este plan quienes deban desplazarse "por motivos estrictamente necesarios".
Puente sitúa en el 2 de febrero la reapertura total de la conexión Madrid-Andalucía
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el "horizonte" para reanudar de forma completa la conexión ferroviaria entre el centro y el sur peninsular es de "en torno al 2 de febrero", según le ha comunicado Adif.
En declaraciones a La Sexta, Puente ha explicado que Adif trabaja en la hipótesis de habilitar una de las dos vías "lo antes posible y circular por una vía durante unos días" para poder reabrir esas rutas cuanto antes.
Esa circulación se realizaría con una velocidad mucho menor, pero permitiría reabrir ese tramo, permitiendo así retomar la conexión de alta velocidad entre el centro peninsular y Andalucía, suspendida desde que se produjera el accidente este domingo.
Puente cree que si el Alvia hubiese pasado 20 segundos antes igual no habría ni muertos
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que si el Alvia hubiese pasado veinte segundos o un minuto después "no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos", en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que han muerto, al menos, 40 personas.
"Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos", ha dicho Puente en declaraciones a La Sexta para dar cuenta de lo improbable de un suceso como el acaecido el domingo por la tarde en Adamuz.
Permanecen ingresados 41 heridos, 12 de ellos en la UCI
Un total de 41 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 81; mientras que 41 permanecen ingresados, 12 de ellos en UCI de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2).
En planta ya se encuentran 25 heridos, ocho en Reina Sofía, dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, seis en San Juan de Dios, dos en el Alto Guadalquivir, y uno trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía de Córdoba.
Comienzan a instalar una gran grúa para levantar los vagones siniestrados del Alvia
Los equipos técnicos y de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado, aunque las tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Además, ha explicado a los periodistas que los equipos han localizado y rescatado los cuerpos a los que podían acceder, pero hay "zonas opacas", a las que solo se va a poder acceder con maquinaria pesada como esta grúa, que es un método planteado por Adif.
Se eleva a 40 el número de muertos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)
El número de fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) se ha elevado esta tarde a 40, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
Feijóo: "Dar el pésame a los familiares de las víctimas"
"Nuestros respetos a todos los que han trabajado desde el primer instante. Se ha acreditado una gran profesionalidad".
"Venimos aquí a agradecer y a acompañar. A todos los que trabajan desde el primer instante, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"
Juanma Moreno confirma que habrá más víctimas pero recalca que "no aumentan los fallecidos en los hospitalizados"
Juanma Moreno señala en una conferencia junto a Feijóo que "la buena noticia" es que la cifra de fallecidos no ha aumentado por las personas ingresadas en hospitales lo que indica una buena evolución.
También recalca que el trabajo será lento para acceder a los vagones siniestrados y que en ellos se espera encontrar nuevas víctimas mortales: "Entendemos la ansiedad que esto genera en los familiares"
Puente dice que la rotura de la vía es solo una tesis más y habrá que determinar si es causa o consecuencia
En los 20 minutos anteriores al accidente, hasta otros tres trenes pasaron por ese tramo de vía y no se reportó ninguna incidencia
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado que la rotura de un trozo de vía sea un indicio determinante para esclarecer las causas del accidente en Adamuz (Córdoba), ya que falta por determinar si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento.
En una entrevista en La 2, el ministro ha señalado que la tesis de la rotura de una soldadura en la vía es solo "una tesis más como todas las que puede haber", siendo un indicio más encontrado, pero que no será sencillo delimitar si ese trozo de vía que falta ya estaba antes del descarrilamiento o se produjo después.
Renfe anula su participación en Fitur por respeto a víctimas del accidente de Adamuz
Renfe no participará en la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebrará esta semana como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que hasta el momento hay 39 fallecidos y 152 heridos.
La operadora "no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria", por lo que ha optado por cerrar su stand en el recinto ferial, ha explicado en una nota remitida este lunes.
Ha anunciado que en el stand proyectará un mensaje de disculpas por su ausencia en Fitur y añade que en estos momentos "la prioridad es atender a los afectados", para lo que han activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares y han habilitado el teléfono de información 900 10 10 20, en el que los familiares podrán obtener "información, atención y asesoramiento sobre distintos trámites, desplazamientos y consultas que necesiten realizar".
Adif mantendrá mañana la suspensión del tráfico de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Adif contempla mantener totalmente suspendida mañana martes la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada, que permanece interrumpida tras el accidente en Adamuz (Córdoba).
Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de Adif y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que indicaron que una vez sea posible retirar los trenes afectados, Adif evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación.
Personal y equipos de Adif siguen trabajando sobre el terreno, en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias. De momento, no hay ninguna previsión sobre cuándo se podrá recuperar el servicio.
Sánchez suspende la ronda de contactos con los partidos para hablar sobre Ucrania
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió este lunes suspender su agenda debido al accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba), de modo que la ronda de contactos que iba a comenzar hoy con los grupos parlamentarios para hablar sobre Ucrania y la política de Defensa queda cancelada.
En el día de hoy, Sánchez iba a participar en un acto en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa e iba a recibir al presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, en La Moncloa. Por la tarde, estaba previsto que iniciase la ronda de contactos para hablar del envío de tropas a Ucrania con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Mueren los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa.
En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.
Aunque el propio alcalde, José Carlos Hernández, ha informado a lo largo de la mañana de que habían localizado ingresado en un hospital al hermano, mayor que ella, posteriormente se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro.
La menor, por su parte, se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza.
Movilizados forenses de seis provincias para identificar a los fallecidos en Adamuz
La Junta de Andalucía ha movilizado forenses de seis provincias que desarrollarán diversas tareas, entre ellas, el levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias, tras el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba).
A los 16 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba movilizados en la noche del domingo se han unido tres profesionales más provenientes de Granada, dos de Jaén, dos de Sevilla y tres de la provincia de Málaga, además de la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva, según ha informado la Junta de Andalucía.
El equipo está conformado por un total de 27 médicos forenses, además del dispositivo integrado por psicólogos que atiende a los afectados.
Se suspende la jornada en el carnaval de Cádiz
Tras la reunión con los colectivos del Carnaval y en común acuerdo, se ha decidido suspender la sesión de hoy lunes 19 de enero, en señal de duelo y respeto a los fallecidos en el accidente de Córdoba.
La investigación apunta que el Alvia chocó con dos coches del Iryo que habían descarrilado
El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) detalla que, según las primeras pesquisas, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario.
La CIAF ha abierto ya el expediente sobre este suceso en el que detalla que han fallecido 39 personas y que hay 152 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves.
Explica que tras el descarrilamiento del Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid y la invasión de la vía contraria, la cabeza del Alvia, que circulaba en sentido contrario (de Madrid a Huelva), colisionó con los vagones descarrilados a las 19:45, cayendo los dos primeros vagones de este por un terraplén de cuatro metros aledaño a la vía.
¿Qué es la CIAF? Así es el organismo que investiga el siniestro
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) inició su actividad el 11 de diciembre de 2007 como organismo independiente para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios acaecidos en la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo principal de obtener lecciones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria.
La CIAF actúa como un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario.
Está integrado por un presidente (actualmente Ignacio Barrón de Angoiti) y cinco vocales (Adolfo Moreno Díaz, Avelino Castro López, Vicente Mendoza Garcia de Paredes, Francisco Rincón Arroyo y José Ignacio Sánchez Marhuenda) y un secretario (Adolfo Vázquez Fernández).
Sus investigaciones técnicas tienen como finalidad la determinación de las causas del accidente o incidente y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo, emitiendo recomendaciones en su caso, con el fin de incrementar la seguridad en el transporte ferroviario y favorecer la prevención de accidentes. En ningún caso la investigación determinará la culpa o la responsabilidad del suceso y será independiente de cualquier investigación judicial.
El presidente de Iryo ve "raro" y "extraño" el accidente ferroviario
El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de "raro" y "extraño" el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) y que hasta el momento ha causado 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de diversa consideración.
En declaraciones a los periodistas en Adamuz (Córdoba), Bertomeu, visiblemente emocionado ha trasladado un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas y ha manifestado que a la compañía le invade una "profunda tristeza" ante el trágico suceso.
Permanecen ingresados 43 heridos y 79 han recibido el alta
El Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía informa de que un total de 79 heridos en el accidente de tren ocurrido ayer por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz fueron dados de alta, mientras que 43 permanecen ingresados y de ellos 12 se están en la UCI, nueve en estado grave. De los 43 que permanecen ingresados, 12 están en Unidades de Cuidados Intensivos de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2).
En planta ya se encuentran 27 heridos, diez en el Reina Sofía, uno en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, seis en San Juan de Dios, uno en Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, otro en el Hospital Universitario Regional de Málaga y dos en el Alto Guadalquivir.
Juan sigue buscando a su familia desaparecida
Juan Barroso, el portavoz de una familia de Punta Umbría (Huelva) con por ahora cuatro desaparecidos, ha mostrado su indignación después de dar mil vueltas, visitar "todos los hospitales" y "varios puntos de información" sin tener datos oficiales del paradero de sus familiares.
En declaraciones ante los medios de comunicación a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha exhibido su malestar después de que no le hayan querido confirmar una información extraoficial que situaba a uno de sus familiares, un niño de 12 años, en el centro hospitalario cordobés. La hermana de este menor, otra niña de seis años, salió del tren por su propio pie y ya se encuentra en un hotel descansando, ha explicado a los medios.
De acuerdo a su relato, en este punto siguen desaparecidos los padres de estos niños y un primo, que viajaban desde Madrid hacia Huelva en el Alvia accidentado la tarde de ayer en Adamuz (Córdoba).
"Hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y todos los de Córdoba" y los tres puntos de información que han habilitado, ha recalcado.
Bulos y desinformación
"Que atiendan y accedan a la información oficial, también de los servicios de emergencia. Que accedan a información de los medios contrastados, ya que en otras tragedias hemos sufrido bulos y desinformación. Esto genera mucho dolor", termina Sánchez.
Tres días de luto oficial
"Decretaremos tres días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy hasta el jueves a medianoche. Quiero hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional, también con el Ayuntamiento y sus vecinos", comenta Sánchez.
"Vamos a dar con la verdad"
"Nos preguntamos cómo ha sido capaz de suceder esta tragedia. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta y cuando se conozca el origen de la tragedia, con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", señala Sánchez.
"Unidad en el dolor y la respuesta"
"Desde el mismo momento en el que se produjo la respuesta, todos los servidores y servidoras públicos han actuado como tenían que actuar. Reconocer su entrega, profesionalidad y su humanidad", ha dicho Sánchez.
Toma la palabra Pedro Sánchez
Sánchez asegura que es un "día de dolor" para todo el país y su pensamiento va dirigido a las víctimas. "Todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción. Nuestro deseo de recuperación para todos".
Habla Juanma Moreno
"Es una catástrofe de dimensiones desconocidas", ha comenzado Juanma Moreno, que ha agradecido la cooperación de los habitantes de Adamuz y la coordinación durante la tragedia. "En el día de ayer y de hoy, hemos estado trabajando conjuntamente para auxiliar a los accidentados. Cada vez se dan más altas de los hospitalizados. Ahora, localizando e identificando a las víctimas en este triste accidente. Quedan todavía muchas horas de trabajo intenso, nos queda poner lo mejor de nosotros mismos en beneficio de esos familiares lo único que es irreparable, que es sus seres queridos".
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno comparece en Adamuz junto a Juanma Moreno Bonilla, María Jesús Montero, Óscar Puente y también Grande-Marlaska.
Comparece el presidente de Iryo
Carlos Bertomeu, presidente de Iryo, ha dado explicaciones ante los medios de comunicación: "Es un drama individual y colectivo. Nosotros hemos puesto a disposición todo lo que tenemos, hemos hecho un centro de atención psicológica, todo lo que podamos para transportar a las personas afectadas".
La CIAF abre expediente para estudiar las causas
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto ya el expediente para estudiar las causas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba).
Con número de expediente 08/2026, la CIAF arranca así el análisis de los detalles que produjeron el descarrilamiento del tren de Iryo, que acabó invadiendo la otra vía justo cuando pasaba un tren Alvia de Renfe.
La apertura del expediente detalla por ahora que a las 19.45 horas descarrilaron los dos últimos coches del tren de alta velocidad Iryo 6189 Málaga María Zambrano-Madrid Puerta de Atocha, en la entrada de la estación de Adamuz (Córdoba), en vía 1.
Los coches descarrilados invadieron la vía 2, por la que en ese momento llegaba, circulando en sentido contrario, el tren Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva, produciendo una colisión entre los dos últimos coches descarrilados del tren Iryo y la cabeza del Alvia. Los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de 4 metros aledaño a la vía.
Feijóo se desplaza a Adamuz
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará en los próximos minutos a Adamuz (Córdoba) para visitar el lugar de la tragedia ferroviaria que ha provocado al menos 39 fallecidos, han informado este lunes fuentes del partido. Feijóo ha concluido una reunión de emergencia para evaluar el accidente ferroviario en la sede del PP en Madrid, en la que han participado exdirectivos de Renfe. En Adamuz, Feijóo se encontrará con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quien mantiene "contacto permanente desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento del suceso", ha indicado el PP en un comunicado.
Ana, superviviente del Iryo que tiene a su hermana embarazada en la UCI: "Sabías que la gente se te iba y no puedes hacer nada"
Ana iba en el vagón 7 del Iryo, uno de los vagones más afectados en el accidente de trenes en Adamuz. Ana iba unas filas por delante del novio de su hermana y su propia hermana, en estado de embarazo.
Así ha contado cómo ha vivido el momento de la tragedia: "Estaba hacia un lado, me empecé a levantar un poco y ahí ya es cuando dije 'esto no es normal'. Miro a mi hermana, la busqué y fue el último momento antes de que todo estuviera oscuro"
Puedes leer la noticia completa aquí
Permanecen ingresados 43 heridos, 12 de ellos en la UCI, por el accidente de trenes
Un total de 43 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 79; mientras que 43 permanecen ingresados, 12 de ellos en UCI de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2).
El operativo se centra en acceder a los vagones en busca de otras posibles víctimas
El operativo de emergencias por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Los pasajeros intentan salir de Málaga pero no hay alternativas, ni autobuses ni coches
Numerosos pasajeros afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el descarrilamiento de dos tres en Adamuz (Córdoba) intentan salir sin éxito de Málaga debido a que no tienen alternativas: no quedan billetes de autobús ni coches de alquiler disponibles.
Renfe estudia alternativas de transporte a partir de mañana para viajes esenciales entre Madrid y Andalucía
Renfe está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender, a partir de este martes, a los viajeros afectados por el corte de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Pedro Sánchez comparece junto a Óscar Puente a las 13:30
El ministro de Transportes ha anunciado que comparecerá ante los medios junto al presidente del Gobierno a las 13:30. Óscar Puente ha asegurado que no saben, ni nadie sabe en este momento, las causas del accidente.
Por qué los trenes no llevan cinturón de seguridad: la respuesta de Óscar Puente tras el accidente de Córdoba
A raíz del siniestro en Adamuz, muchos se preguntan por la normativa de los cinturones de seguridad en los trenes, algo de lo que habló Óscar Puente en su primera comparecencia después del accidente.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Rafa Latorre emitirá este lunes 'La brújula' de Onda Cero desde Córdoba
El programa informativo de Onda Cero se emitirá esta tarde-noche desde el Centro Cívico Poniente de la capital cordobesa, donde Protección Civil está reuniendo a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.
Junto a Rafa Latorre estará un amplio equipo de redactores y técnicos de los Servicios Informativos de Onda Cero y de las redacciones en Andalucía y Córdoba.
El Papa se muestra "profundamente apenado" por la "dolorosa noticia" del accidente en Adamuz
El papa León XIV ha asegurado este lunes que está "profundamente apenado" al conocer la "dolorosa noticia" del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado numerosas víctimas y heridos.
Así lo recoge un telegrama remitido por su 'número dos', el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
Los reyes trasladan su consternación por el accidente de Adamuz: "Es el momento de ayudar"
Los reyes han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro.
El sector andaluz del autobús ofrece su flota para trasladar a afectados por el accidente de Adamuz
La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha puesto a disposición de las autoridades tanto regionales como nacionales las empresas y los vehículos que componen la federación para "colaborar en lo que se necesite para atender a las víctimas y viajeros tras el terrible accidente ferroviario de Adamuz en la provincia de Córdoba".
La Guardia Civil habilita cinco puntos de recogida de ADN para familiares de las víctimas
- Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.
- Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.
- Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.
- Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.
- Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.
Cómo se investiga un accidente como el de Adamuz: "Una de las tres cosas que damos por seguras ha tenido que fallar"
José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, atiende a Alsina para analizar posibles causas del siniestro en Adamuz: "Parece imposible que pase, pero ha pasado".
Puedes leer la noticia completa aquí
Sánchez cancela todas las reuniones con los partidos que iba a mantener esta semana
Todas las reuniones previstas para esta semana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de varios partidos con presencia en el Congreso para abordar un hipotético envío de tropas a Ucrania, se han cancelado a consecuencia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
El Ejecutivo ha informado de la anulación de todos esos encuentros después de que en la noche del domingo ya se avanzara que se cancelaba el que estaba previsto para esta tarde en el Palacio de la Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El de Adamuz es el primer accidente con víctimas en la alta velocidad española
El siniestro ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) tras el descarrilamiento de un tren Iryo -con al menos 39 muertos- es el primero en trenes y vías de alta velocidad con víctimas mortales desde que en 1992 comenzó a operar en España este tipo de vehículos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora una estadística sobre accidentes ferroviarios, que refleja que, desde 2010, ha habido en el conjunto del transporte por tren (incluye también la circulación convencional) un total de 93 personas muertas por estos siniestros, de las que 79 se produjeron en el accidente de Angrois (A Coruña), en 2013, según el cómputo del INE.
La Guardia Civil habilita una oficina de identificación de víctimas en Huelva
La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha puesto en marcha una oficina de identificación de víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), en el que uno de los trenes se dirigía hacia Huelva procedente de Madrid.
El objeto prioritario es la centralización de las labores de identificación de las personas desaparecidas y realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible, ha informado el cuerpo en una nota.
Gobiernos europeos envían su pésame por el accidente en Adamuz: "Europa está con el pueblo español"
El accidente de tren producido este domingo en Adamuz (Córdoba) y en el que han muerto al menos 39 personas y otras 152 han resultado heridas ha generado reacciones de una gran parte de los países europeos y de los dirigentes de la Unión Europea, que han expresado su consternación y han mandado su pésame a los allegados de las víctimas.
La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha sido una de las primeras líderes en reaccionar al incidente, lamentando en un mensaje en redes sociales las "terribles noticias" sobre Adamuz y transmitiendo sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español".
Sánchez sigue en Moncloa la investigación del accidente e irá a Córdoba a última hora de la mañana
El presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, sigue desde el Palacio de La Moncloa la última hora del accidente ferroviario ocurrido en la noche del domingo en Adamuz (Córdoba), hasta donde se desplazará a última hora de la mañana para conocer de primera mano la situación tras el siniestro que ha provocado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.
El Rey: "Estamos preocupados todos"
El rey Felipe VI ha mostrado su preocupación por el accidente ferroviario ocurrido anoche en Adamuz, que ha dejado al menos 39 muertos.
"Entiendo la desesperación de las familias. Estamos realmente preocupados todos. Esperemos que se recuperen lo antes posible", ha asegurado el Rey desde Atenas, donde ha confirmado que se trasladará a la zona del accidente.
Se intensifican las labores de rescate y búsqueda en la zona de la tragedia ferroviaria
La Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han intensificado desde esta mañana las labores de rescate y búsqueda de supervivientes o fallecidos en el lugar donde este domingo descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), con el resultado provisional de 39 muertos y más de cien heridos.
Aunque los efectivos de emergencias no han dejado de trabajar en el terreno durante toda la madrugada, ha sido al amanecer cuando se han intensificado los trabajos con la llegada de la maquinaria necesaria para poder manipular los vagones siniestrados y facilitar las labores de rescate y búsqueda de las personas que aún pudieran quedar atrapadas.
Feijóo convoca una reunión de seguimiento por el accidente con el expresidente de Renfe
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de seguimiento de la emergencia tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) a la que asistirán el expresidente de Renfe y actual presidente de la fundación Reformismo21, Pablo Vázquez y la exdirectora general de Operaciones de la compañía Berta Barrero.
Según han informado fuentes del PP, la reunión se celebrará en la sede del PP y se incorporarán también el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, y la vicesecretaria con competencias en materia de Sanidad, Carmen Fúnez.
Así fue el rescate en las horas más críticas en Adamuz: "Tuvimos que retirar fallecidos para acceder a una persona viva"
Paco Carmona, jefe del consorcio de bomberos de Córdoba, ha relatado en Más de uno el "complicado" rescate al que se enfrentaron para sacar a las víctimas del accidente en Adamuz.
Puedes escuchar la entrevista completa aquí
Los reyes viajarán mañana a Córdoba para visitar la zona del accidente de trenes
Los reyes viajarán mañana a Adamuz (Córdoba) a la zona del accidente en el que al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI y Letizia que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para mañana en Toledo donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.
Juanma Moreno explica la complejidad las labores de rescate e identificación de las víctimas: "El impacto ha sido brutal"
El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado en Más de uno cómo avanzan las tarea de recuperación de los vagones. "A partir de las 13:30 se va a instalar la maquinaria pesada para poder levantar los vagones del Alvia", ha asegurado.
Juanma Moreno ha calificado el impacto entre los dos trenes como "brutal" y ha explicado que la mayoría de los fallecidos han sido identificados y comunicado a sus familias.
"Muchos pasajeros fueron lanzados por las ventanas por el impacto tan fuerte", ha señalado el presidente de Andalucía.
Los maquinistas piden prudencia para no eclipsar las investigaciones del accidente en Adamuz
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido a toda la comunidad ferroviaria que guarden respeto a los afectados y mantengan la prudencia necesaria para no eclipsar las investigaciones que determinen las causas que han producido el accidente de Adamuz (Códoba).
El pasado mes de agosto, Semaf mandó una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y a Adif para pedir una reducción de la velocidad de 300 a 250 kilómetros por hora, para evitar las vibraciones en los trenes.
Agustín: "Yo no sabía que el tren había impactado con otro"
Agustín ha relatado que lo que pensaban es que el tren en el que viajaba había descarrilado, pero no sabían que los vagones 6, 7 y 8 del tren Iryo habían impactado con otro tren.
Puedes escuchar el testimonio completo aquí
Agustín viajaba en el tren Iryo: "Estoy en shock, ahora peor que anoche"
Agustín, que viajaba en uno de los vagones afectados del tren Iryo, ha reconocido que está en shock, "peor ahora que anoche". "No era consciente de la situación que habíamos vivido", ha contado a Alsina.
"Tengo que agradecer que estoy vivo", ha asegurado.
Mariló, psicóloga y voluntaria: "Hay que dar información de forma clara"
Mariló ha acudido como voluntaria a los institutos para dar apoyo psicológico a los alumnos de Adamuz. La psicóloga general sanitaria ha asegurado que a los niños y jóvenes hay que explicar las cosas de forma clara y concisa.
El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo, en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.
El accidente ferroviario con más víctimas mortales en España tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando el correo expreso 421 de Madrid a Galicia, repleto de viajeros, chocó contra una locomotora en maniobras.
Iryo cancela su agenda en Fitur tras el accidente y se pone a total disposición de la comisión de investigación
Iryo ha cancelado toda su agenda de actividades previstas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Ifema Madrid, al mismo tiempo que se ha puesto a total disposición de la comisión encargada de la investigación del accidente ferroviario sucedido este domingo en Adamuz (Córdoba).
Macron expresa pesar por accidente ferroviario en Andalucia: "Francia está a vuestro lado"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado este lunes su pesar por la "tragedia" ferroviaria en la localidad de Adamuz, en Andalucía, que ha dejado al menos 39 fallecidos: "Francia está a vuestro lado", ha dicho.
"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", manifestó Macron en un mensaje en redes sociales tanto en francés como en español.
El presidente de Renfe descarta el fallo humano y apunta a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura"
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha descartado que el accidente de tren se debiera a un fallo humano porque el sistema corrige las decisiones erróneas, y ha apuntado a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura".
En una entrevista en 'RNE', el presidente de Renfe ha coincidido con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en que se trata de un accidente extraño y ha explicado que no podía deberse a una cuestión de velocidad porque los registros de los dos trenes muestran que iban "a una velocidad inferior de la asignada al tramo".
"Estaban ya en la curva de frenado, uno a 205 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros/hora. Es un tramo de 250 kilómetros/hora. El propio sistema impide superar esa velocidad", ha precisado. Fernández Heredia señaló que "la causa tiene que estar en otra cosa", pero ha advertido de que "es muy pronto" para dar una respuesta inmediata y pidió no especular al respecto.
Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba: "Hay víctimas todavía en los vagones"
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha ensalzado en Más de uno la labor de Emergencias en el choque de trenes y ha destacado la capacidad del pueblo de reaccionar ante estas desgracias.
Fuentes ha asegurado que hay dos vagones pendientes de que se puedan elevar y que todavía quedan víctimas dentro.
Sánchez se traslada este lunes por la mañana al lugar del descarrillamiento
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a desplazar este lunes por la mañana al lugar del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba).
Según trasladan fuentes de Moncloa el jefe del Ejcutivo acudirá a la zona del siniestro para conocer de primera mano la situación, después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la tarde del domingo.
Francisco, vecino de Adamuz: "Nunca piensas que algo así pueda pasar tan cerca"
Francisco, vecino de Adamuz, ha relatado a Alsina que lo único positivo que se puede sacar de la tragedia es cómo se ha volcado el pueblo en ayudar: en llevar mantas, agua, de todo.
Juanma Moreno vaticina "una semana muy complicada" y remarca que viajar en tren "es seguro": "No tengamos miedo"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este lunes que el día de hoy "va a ser largo" y la semana "muy complicada", al tiempo que ha apuntado a la necesidad de analizar los hechos "para que no vuelva a ocurrir" una tragedia como la de Adamuz (Córdoba). Hasta el momento, son 39 los fallecidos confirmados por el Gobierno de España.
Permanecen ingresados 48 heridos, entre ellos cinco menores, por el accidente de trenes
Un total de 48 personas permanecen ingresadas por el momento, entre ellas cinco menores, tras el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), según ha informado el servicio 112 de Andalucía.
Hasta ahora han sido atendidas 122 personas, de las que permanecen ingresadas 48 y otras 74 han sido ya dadas de alta.
Entre los hospitalizados en la UCI hay 11 heridos adultos y un menor.
El Summa 112 ofrece asistencia psicológica a ocho personas en Atocha tras el accidente de Adamuz
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, ha ofrecido asistencia psicológica este lunes a ocho personas en la estación de Atocha y ha atendido a una persona más por un esguince tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
En concreto, el Summa 112 ha desplazado hasta la estación de Atocha tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias para prestar atención a pasajeros de los dos trenes siniestrados, así como a familiares y allegados.
Todo lo que se sabe del accidente de tren en Córdoba: causas, víctimas mortales, respuesta de Iryo y Renfe...
Mientras avanza una investigación en fase muy temprana por lo ocurrido, las informaciones facilitadas hablan de que el tren de Iryo que descarriló en primer lugar en Adamuz había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.
Puedes leer la noticia completa aquí
Manuel Rojas, concejal del Ayuntamiento de Adamuz: "No sabes cómo reaccionar"
Uno de los concejales del Ayuntamiento de Adamuz ha explicado en Más de uno cómo se están coordinando con los servicios de emergencia. "Hasta que no pase un tiempo no vamos a ser capaces de asimilarlo", ha comentado el concejal.
Meloni expresa su cercanía a España por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado este lunes su cercanía a España tras el accidente ferroviario en la localidad de Adamuz. en Andalucía, que ha dejado al menos 39 fallecidos.
"Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia es cercana el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha afirmado Meloni en una nota.
El SAS anima a donar sangre de manera "escolonada" para atender a los heridos del accidente de Adamuz: "Es esencial"
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha animado a seguir donando sangre de manera "escalonada" porque "es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días" en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Gonzalo Sánchez, vecino de Adamuz: "La alambrada la rompí yo para que pudieran entrar los bomberos"
Uno de los vecinos de Adamuz, Gonzalo Sánchez, ha explicado a Carlos Alsina cómo salió corriendo hacia la zona del accidente para intentar ayudar cuando escucho las sirenas de emergencia.
Gonzalo ha relatado cómo rompió la alambrada para que los bomberos y la Guardia Civil pudiera entrar en la zona del accidente. Además, ha asegura que la labor de la Guardia Civil y los servicios de emergencias ha sido "impresionante".
Óscar Puente asegura que la cifra de 39 muertos no es definitiva
El ministro de Transportes ha asegurado que la cifra de 39 muertos no es definitiva. En un mensaje en la red social X, el ministro ha publicado que va de camino al lugar del accidente y ha expresado su agradecimiento a los equipos de rescate que han estado trabajando toda la noche.
El 061 habilita el teléfono 953551149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz fuera de Andalucía
El centro de emergencias sanitarias 061 ha habilitado el número de teléfono 953551149 para informar a los familiares de afectados de fuera de Andalucía en el accidente registrado este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, que ha ocasionado al menos 39 fallecidos y 152 heridos, según el último balance del Ministerio de Hacienda.
Más de 200 efectivos de la Guardia Civil trabajan sobre el terreno en la zona del accidente ferroviario
La Guardia Civil ha desplegado en la zona donde ayer domingo se produjo el accidente en el que se vieron involucrados dos trenes de alta velocidad, en el término municipal de Adamuz (Córdoba), más de 200 efectivos.
Incluye a efectivos de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS y otras unidades, además de helicóptero y drones. Asimismo, fuentes de la Guardia Civil indicaron que está ya el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalistica en la zona y se incorpora personal que ya participó en la dana para proceder a la identificación temprana de los fallecidos, tanto expertos en huellas como de ADN.
Abel, hermano de uno de los pasajeros del tren Alvia: "Mi hermano era consciente de lo que había ocurrido"
Abel, hermano de uno de los pasajeros del tren Alvia, ha explicado a Carlos Alsina cómo vivió su hermano el accidente. "Mi hermano era consciente de lo que había ocurrido en todo momento", ha explicado.
Antonio Ruiz, jefe de la policía local de Adamuz: "Nos pusimos a sacar a gente herida desde las ventanillas"
El jefe de la Policía Local en Adamuz, Antonio Ruiz, cuenta en Más de uno cuál es la situación en estos momentos tras el choque de trenes.
El 112 Andalucía insta a los viajeros de los trenes de Adamuz que están a salvo a publicarlo en sus redes
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, ha instado a los viajeros de los trenes involucrados en el accidente de Adamuz (Córdoba) que se encuentren a salvo que publiquen su estado de salud a través de redes sociales o del estado de WhatsApp.
Renfe e Iryo habilitan teléfonos para informar a familiares sobre el accidente
Renfe ha habilitado el teléfono 900 101020 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente ocurrido esta tarde en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en el que han muerto al menos 39 personas y varias decenas se encuentran heridas graves.
Por su parte, la compañía ferroviaria Iryo ha habilitado un teléfono, el 900 001 402, para atender a los afectados por el accidente.
El centro de emergencias sanitarias 061 ha habilitado el número de teléfono 953001149 para informar a los familiares de afectados de fuera de Andalucía en el accidente.
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días
El tren de Iryo que descarriló ayer en Adamuz había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.
Tres vagones del Iryo descarrilaron y chocaron con el Alvia cuyos dos primeros vagones cayeron por un terraplén
El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se produjo al descarrillar tres vagones de un tren Iryo con origen Málaga y destino Madrid que invadieron la vía contraria por la que circulaba un Alvia en dirección Huelva lo que provocó que sus dos primeros vagones cayeran por un terraplén de cuatro metros.
Al menos 39 fallecidos y 73 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz
La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.
Además, se han producido 73 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica -62 Hospital Reina Sofía y once Hospital de Andújar-, 24 de ellos graves -entre ellos cuatro menores-, según los últimos datos publicados por el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.
Desplegados 16 médicos forenses de Córdoba, psicólogos, trabajadores sociales y personal técnico
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf).
En un mensaje publicado a través de la red social X (antes Twitter), han precisado que han desplegado a 32 efectivos de Córdoba y Lucena, en concreto, 16 forenses, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y personal técnico y administrativo.
Asimismo, han indicado que han alertado a equipos de Sevilla y Granada por si fuera necesario activar el protocolo de levantamiento de cadáveres, identificación y autopsia en coordinación con equipos de emergencia y policía", dadas las circunstancias excepcionalmente graves ocurridas en la localidad cordobesa de Adamuz.
Por otro lado, la consejería ha concretado que los fallecidos en el accidente ferroviario serán trasladados al Imlcf en la Ciudad de la Justicia de Córdoba.
Psicólogos del COP Andalucía Occidental instalan un dispositivo de atención en el polideportivo de Adamuz
El Colegio Oficial de Psicología (COP) de Andalucía Occidental trabaja con el Servicio 112 de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias mediante un equipo de miembros de su Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), que ha desplazado al Centro Polideportivo del municipio cordobés de Adamuz donde se ha instalado un dispositivo de atención.
Tal y como ha emitido el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en una nota, el Giped del COP Andalucía Occidental está, además, preparado para actuar en Huelva y Sevilla si la Consejería, liderada por Antonio Sanz Cabello, precisa colaboración en dichas zonas y en cuantos dispositivos de emergencias sea necesaria la intervención psicológica.
Asimismo, desde el COP Andalucía Occidental trasladan su consternación por las víctimas del grave accidente y sus condolencias y solidaridad a familiares y amistades de las personas fallecidas.
En contexto, el COP de Andalucía Occidental cuenta con Grupos de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, con disponibilidad todos los días del año y "creados para dar una pronta respuesta a las necesidades de atención especializada de las víctimas y afectados por este tipo de situaciones".
El Cabildo Catedral de Córdoba se une en oración por las víctimas del accidente ferroviario
El Cabildo Catedral de Córdoba ha expresado este lunes su "más profundo dolor y consternación" ante el trágico accidente ferroviario ocurrido a última hora de la tarde de este domingo, que ha causado más de 20 víctimas mortales, según las cifras hasta las 1,00 horas, y numerosos afectados. En estos momentos de sufrimiento, el Cabildo eleva "una oración sincera por el eterno descanso de los fallecidos y encomienda sus almas a la misericordia de Dios".
De manera especial, el Cabildo ha deseado hacer llegar en una nota su "cercanía, consuelo y afecto a los familiares y seres queridos de las víctimas, compartiendo su dolor y uniéndose espiritualmente a ellos en la oración y en la celebración de la Eucaristía".
Ante la gravedad del siniestro y en señal de respeto y duelo, el Cabildo Catedral ha decidido suspender todos los actos extraordinarios previstos para la jornada de este lunes.
Asimismo, el Cabildo ha manifestado su "plena disposición para colaborar, en todo aquello que sea necesario, con las administraciones públicas, los servicios de emergencia y las entidades implicadas, ofreciendo su apoyo humano y espiritual a todas las personas afectadas por esta tragedia".
Al respecto, el Cabildo se une a la comunidad cristiana y a la sociedad cordobesa en "la oración, pidiendo al Señor el consuelo para las familias de los fallecidos, la pronta recuperación de los heridos y la fortaleza para todos aquellos que trabajan incansablemente en las labores de auxilio y atención".
Todos los heridos graves en el descarrilamiento han sido ya trasladados a hospitales
Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Así lo ha explicado Puente en declaraciones a los medios desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif en la estación de Atocha, donde se encuentra siguiendo el análisis y la información sobre el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que este domingo ha provocado la muerte de al menos 21 personas en Adamuz (Córdoba).
Puente ha señalado que, según la información que le ha comunicado el Ministerio del Interior, todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas. "No queda ya ninguna en el lugar de los hechos", ha asegurado.
El ministro de Transportes ha matizado que el tren Alvia, contra el que han chocado los vagones que han descarrilado inicialmente del tren Iryo, se ha llevado "la peor parte", y en las dos primeras unidades del Alvia viajaban un total de 53 personas.
El presidente andaluz confirma que "uno de los vagones ha quedado en una situación muy deteriorada"
Según ha afirmado, "algunos vagones han quedado como amasijos de hierro". Por el momento insiste en que "hay que dejar trabajar a los profesionales para saber qué ha pasado y evitar que vuelva a suceder".
"Ahora mismo todo son incógnitas, lo que nos piden es máxima prudencia"
Moreno: "Probablemente tengamos fallecidos de todas las edades"
Juanma Moreno confirma que "16 médicos van a identificar los cadáveres para poder informar a las familias"
Moreno: "Prevemos que va a haber más de 20 fallecidos"
"Los equipos de rescate van a trabajar durante toda la noche, las circunstancias son complejas", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación. "Estamos ante un accidente muy grave que probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos, no tenemos una información precisa ni la vamos a tener previsiblemente a lo largo de la noche", ha asegurado. "Mañana tendremos una información más cercana con relación al número de víctimas y heridos".
Juanma Moreno: "Tenemos 75 ingresados en distintos hospitales, 15 en situación grave"
El presidente de Andalucía admite que "las circunstancias son complejas, son difíciles". Según apunta, "probablemente, una vez que ha llegado la oscuridad sea muy difícil que durante la noche se pueda excarcelar alguno de los cuerpos que aún permanecen en el lugar".
Comparece el presidente de Andalucía ante los medios de comunicación
Cinco de los heridos en el descarrilamiento de trenes en Córdoba están muy graves
Cinco personas están muy graves ingresadas en el hospital por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, del total de 29 que ya están siendo atendidas en centro hospitalario, según apunta la agencia EFE.
No obstante, la cifra de 21 muertos ya confirmados por los investigadores, entre ellos el maquinista del Alvia de Renfe, podría elevarse, porque los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes, uno de los cuales ha caído por un talud de cuatro metros.
El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha dicho esta noche que prefiere mantener la prudencia, pero que la situación tiende a que las cifras de fallecidos sigan elevándose.
No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado esta noche que todos los heridos que necesitaban ser atendidos en hospitales tras el accidente han sido ya trasladadas a centros sanitarios.
El 112 pide evitar la zona del accidente ferroviario de Adamuz: "No se ha pedido colaboración ciudadana allí"
El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha pedido a los ciudadanos evitar la zona del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que ha ocasionado al menos 21 muertos y más de 70 heridos y ha precisado que "no se ha pedido colaboración ciudadana en la zona".
En un mensaje publicado sobre las 00.30 horas de este lunes 19 de enero en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el 112 Andalucía recuerda en primer lugar que "los servicios de emergencia son los únicos autorizados a estar en la zona del accidente ferroviario de Adamuz".
Acto seguido el 112 aclara que "no se ha pedido colaboración ciudadana para actuar en la zona" y, en consecuencia, pide a los ciudadanos "evitarla para garantizar el tránsito de los vehículos de emergencia".
Sánchez transmite sus condolencias en "una noche de profundo dolor" para España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), en "una noche de profundo dolor" para España.
"Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso", ha dejado escrito en su cuenta de X.
Sánchez, que ha suspendido toda su agenda de mañana, ya había escrito otro mensaje anterior en la misma red social en la que señalaba que estaba muy pendiente del accidente entre los dos trenes de alta velocidad, en el que han muerto al menos una veintena de pasajeros y hay decenas de heridos graves.
Entonces, ya aseguró que el Gobierno estaba trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros.
Finaliza la comparecencia del ministro de Transportes
"Es verdaderamente extraño lo que ha pasado, estamos hablando de materiales nuevos en nuevo estado"
Puente: "Si apuntara a alguna causa en concreto estaría especulando"
Insiste en que es una vía que se renovó en mayo y que todas las vías pasan por una inspección constante. no sabemos si ha sido el material rodante o la vía la causa
Puente: "Es muy posible que las víctimas sean más de las 21 ya confirmadas"
El ministro detalla que "el Alvia, que es el que se lleva la peor parte, la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Hay 53 personas afectadas fundamentalmente. Esas son las dos unidades que han caído por el terraplén de cuatro metros".
Puente: "A primera hora estaré en el lugar de los hechos para conocer las causas y trasladar in situ las condolencias"
Puente: "El accidente es extremadamente extraño"
Puente: "No puedo decirles cuáles son las causas del descarrilamiento"
Me traslada Interior que todas las víctimas que necesitaban hospitalización ya han sido trasladadas. En este momento se centran en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas. No puedo decirles cuáles son las causas del descarrilamiento, en este momento no las conocemos.
Inicia la comparecencia de Óscar Puente
El ministro de Transportes explica ante los medios de comunicación que a las 19:45 horas se produjo "un descarrilamiento por causas que desconocemos de los últimos vagones de un tren Iryo con la desgracia de que circulaba en paralelo en dirección contraria. La cabecera ha impactado con los vagones que se habían cruzado y han salido despedidos dos vagones".
Adif prepara autobuses para trasladar a viajeros afectados por el accidente de tren en Adamuz
Adif está trabajando con varias empresas de autobuses para trasladar a su destino a los viajeros que se han visto afectados por el accidente de tren ocurrido este domingo en Adamuz.
Uno de los primeros autobuses en llegar desde la estación madrileña de Méndez Álvaro ha cogido ya a medio centenar de viajeros que iban a Andalucía y tuvieron que regresar a Atocha después del accidente. Ahora van a ser trasladados hasta Antequera (Málaga).
El accidente de tren ocurrido en Adamuz ha dejado el servicio bloqueado por los vagones de los dos trenes accidentados, que tendrán que permanecer en la zona hasta que se recuperen todos los cadáveres y la investigación recabe las pruebas sobre el motivo de la tragedia.
La parroquia de Adamuz abre para los afectados por el accidente de tren
El párroco de Adamuz (Córdoba), Rafael Prados Godoy, ha ofrecido el espacio parroquial y víveres para las primeras necesidades de los afectados por el grave accidente ocurrido en término municipal de esta localidad andaluza, en el que se han visto implicados dos trenes procedentes de Málaga y Madrid, con destino a la capital española y Huelva, respectivamente.
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que contactó con el sacerdote y autoridades civiles, trasladó también su oración por las víctimas y heridos para que "no dejen de percibir su auxilio, fortaleza y consuelo en este momento de incertidumbre y de dolor", según informó la diócesis.
"El párroco, Rafael Prados Godoy, atiende a los viajeros de los trenes siniestrados en el centro municipal, donde voluntarios y vecinos reciben los primeros autobuses con las personas afectadas", añadió la Iglesia cordobesa en un comunicado.
La parroquia de San Andrés de Adamuz también informó de que mantendría abiertas sus puertas toda la noche para los afectados por el grave accidente ferroviario y que destinaba comida y bebida a las personas que puedan necesitar acogida y alimento, junto al área municipal habilitada. "Muchos feligreses se han aproximado a la parroquia para encender estufas y preparar la llegada de personas heridas que requieran asistencia".
También el obispo de Málaga, José Antonio Satué, manifestó que sigue "con profundo pesar" las noticias sobre el "trágico accidente" ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba. "Rezamos por el eterno descanso de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos y por sus familias", dijo en redes sociales.
Cruz Roja Andalucía pone a disposición múltiples recursos para ayudar tras el accidente
Según ha podido saber Onda Cero, los dispositivos que actualmente están en desplegados son los siguientes:
- Diez ambulancias movilizadas desde Córdoba, Jaén y Granada
- Albergue en Adamuz para las personas afectadas
- Equipos psicosociales en estaciones de Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba
- Centro de Atención en Córdoba, con mantas, agua y camas
Macron también manda su apoyo al pueblo español: "Francia está a vuestro lado"
La UME moviliza unos 40 efectivos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario producido este domingo por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 21 muertos.
"La UME se desplaza desde el BIEM II de Morón de la Frontera para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz, como consecuencia del accidente ferroviario. Nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", ha trasladado el Ministerio de Defensa en un mensaje en la red social 'X'.
Alegría suspende su precampaña electoral en Aragón por el accidende de tren
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, la exministra Pilar Alegría, anunció esta noche que suspende su agenda de precampaña prevista para este lunes tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba).
"Mañana no es día de campaña. Es un momento de dolor y de apoyo a las familias de las víctimas y a los heridos del accidente en Adamuz", dijo Alegría a través de sus redes sociales.
La exministra anunció que cancela toda su actividad de este lunes "en señal de solidaridad, afecto y respeto". "También quiero mostrar, una vez más, mi profunda admiración por los trabajadores de los servicios médicos y de emergencias", dijo.
Antonio Sanz: "La información que tengo es que son tres vagones los que han caído por el terraplén, pero prefiero mantener la prudencia"
Antonio Sanz, sobre el número de fallecidos: "No podemos ofrecer cifras, pero pueden ir elevándose"
Hay un número de fallecidos en esa zona que puede ser elevado, pero que hay que tratar con prudencia. Respecto a los heridos, el consejero ha detallado que "73 adultos están en observación y siendo distribuidos en seis centros".
Antonio Sanz: "Parte de uno de los trenes ha caído por un talud de cuatro metros"
El consejero de Sanidad de Andalucía ofrece detalles en rueda de prensa sobre el accidente. Asegura que actualmente el "SAS tiene desplegados múltiples vehículos" y que hay "diferentes pacientes con traumatismos y heridos leves".
Los servicios de emergencias confirman que todavía quedan fallecidos en el interior de los trenes
El Rey sigue la situación de Adamuz "en permanente contacto" con Sánchez y Moreno
Felipe VI está siguiendo la información del trágico accidente que ha acabado con la vida de al menos 10 personas en Adamuz (Córdoba) "en permanente contacto" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Así lo indicaron este domingo desde la Casa del Rey. Minutos antes, los Reyes trasmitieron un mensaje de condolencias a los familiares de los fallecidos a través de sus redes sociales.
"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", señalaron en un comunicado.
Ursula von der Leyen lamenta lo ocurrido en Adamuz: "Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su pésame por las víctimas tras conocer las "terribles noticias" del accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y que ha provocado al menos 10 fallecidos.
"Recibo las terribles noticias desde Córdoba", ha escrito la conservadora alemana en un mensaje escrito en español y publicado en las redes sociales.
"Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español", ha añadido la jefa del Ejecutivo comunitario en su declaración. "Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos", ha deseado Von der Leyen, al concluir su mensaje de solidaridad tras el accidente.
Se eleva a 21 el número de muertos tras el descarrilamiento
Castilla y León se pone a disposición de las familias de las víctimas y de los heridos
La Junta de Castilla y León se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas y de los heridos en el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su consternación ante este "terrible" accidente y ha trasladado el pésame y el cariño de toda la Comunidad a las familias de las víctimas a través de un mensaje en X.
Además, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha asegurado que la Junta está a su disposición para lo que sea necesario.
La cifra de fallecidos ha ido aumentando conforme pasa el tiempo y se han confirmado ya diez muertos y al menos 25 heridos graves.
"El tren ha empezado a bambolear de un sitio a otro": el testimonio de uno de los viajeros que viajaba en el tren
Uno de los afectados que iba en uno de los trenes descarrilados ha detallado a Onda Cero que en el momento del accidente el tren empezó "a bambolear de un sitio a otro" y empezaron a romperse los cristales y caerse las maletas. "Algo grave estaba pasando, está claro".
Por el momento confirma que les están trasladando "al polideportivo de Adamuz".
Respecto a la presencia de fallecidos en su vagón, asegura que no puede asegurar. "Estaban llegando médicos, estaban intentando reanimar a una chica, pero no sé nada".
Sánchez suspende toda su agenda para el lunes 19 de enero
La Moncloa confirma que el presidente del Gobierno ha cancelado toda la agenda prevista para este lunes ante la gravedad del accidente de Adamuz.
Sánchez y Feijóo suspenden la reunión del lunes 19 de enero ante la gravedad del accidente
Feijóo solicita a Sánchez suspender la reunión entre ambos programada para este lunes
El líder de la oposición ha pedido al presidente del Gobierno cancelar la reunión del lunes dada la gravedad del accidente en Adamuz. "Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana".
El Gobierno andaluz cancela toda su agenda para este lunes
La Junta de Andalucía ha decidido suspender al completo toda su agenda institucional programada para este lunes 19 de enero. Hasta una docena de consejeros del Gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos han sido cancelados.
También han cancelado sus convocatorias programadas para este lunes partidos como el PP-A, que tenía prevista una rueda de prensa en Sevilla de su secretario general, Antonio Repullo, o el PSOE-A, que tenía programada una rueda de prensa en su sede regional de la diputada en el Congreso Carmen Castilla.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba moviliza a todo su personal para atender a heridos y familiares
Se confirma que uno de los fallecidos es el maquinista del Alvia
Onda Cero ha podido confirmar que una de las víctimas mortales es el maquinista del tren Alvia que ha impactado con el Iryo en el accidente de este domingo en Adamuz.
La indignación de los viajeros afectados en Atocha: "No dan alternativas"
Una de las personas afectadas ha confirmado en declaraciones a Onda Cero que no se les está dando ningún tipo de alternativa porque no tienen mayor información. "Nos devuelven el dinero del billete y que cada uno se busque la vida".
La Junta de Andalucía despliega ocho UVI, diez ambulancias y moviliza sanitarios de Jaén
La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos diez muertos.
En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVI móviles del 061; dos UVI de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. Por el momento todo el foco se centra en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.
También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de ADIF donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria inicia y la estabilización previa al traslado a los hospitales.
En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.
Además, están preavisados el Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.
Adif suspende la circulación de alta velocidad entre estas ciudades "durante todo el lunes 19 de enero"
Adif ha indicado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero". Así lo ha indicado en un mensaje publicado en X.
Vecinos de Adamuz evacúan a los heridos con sus propios vehículos
Onda Cero ha podido confirmar que los vecinos la localidad cordobesa están evacuando heridos con sus vehículos; se está acogiendo a docenas de afectados en el pabellón de la localidad.
La Guardia Civil eleva a diez el número de muertos tras el accidente
Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos
La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.
Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.
Los recursos desplegados hasta el momento por la Junta son: cuatro dispositivos de cuidados críticos; seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales y cinco de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.
El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la sala de emergencias y con un "ajuste dinámico de recursos según la evolución", ha informado la Junta.
El foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno con atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.
El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales, mientras se están incorporando el resto de las unidades del 061.
Óscar Puente lamenta la gravedad del asunto y asegura que "la cifra de víctimas no se puede confirmar"
El ministro de Transporte ha escrito en su perfil de X que "la última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva", ha detallado. "El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".
Aumentan a siete las personas fallecidas tras el descarrilamiento
Andalucía activa la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil
La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos cinco muertes, decenas de heridos y un número no precisado de atrapados.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en su perfil de X de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.
Según informa el Ayuntamiento, hasta el lugar del accidente se han desplazado de momento cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).
También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.
Iryo confirma que en el tren viajaban 317 pasajeros
En declaraciones a Onda Cero, la entidad confirma que el resto de viajeros han sido evacuados. No da detalles sobre las cifras de fallecidos ni heridos.
"Ha sido un bamboleo, rotura de cristales y maletas cayendo": el testimonio de un pasajero de uno de los trenes afectados
Uno de los pasajeros que viajaba en uno de los trenes accidentados confirma a Onda Cero que el último vagón "está totalmente volcado, el penúltimo semivolcado". Asegura que el vagón en el que él viajaba se había "salido del carril seguro".
Sánchez, tras el accidente: "El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades para auxiliar a los pasajeros"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "muy pendiente" del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz. "El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha explicado en un mensaje en su cuenta de la red social X.
Adif habilita el teléfono 900101020 para la atención a familiares de las víctimas
La entidad ha informado de que actualmente hay activados tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba
Se prevé que el número de heridos, aún indeterminado, será muy alto
Jaime Castilla, nuestro compañero de Onda Cero en Andalucía, confirma que los heridos se están distribuyendo en centros sanitarios para su atención y que el número de heridos, aún indeterminado, se cree que será muy alto.
Unas 300 personas viabajan en el tren de Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba)
El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado. "Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación".
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid: "Prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia"
Ayuso despliega "equipos de apoyo" en Atocha para los familiares
La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado en redes sociales tras el trágico accidente de este domingo. Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que "los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía".
Al menos cinco muertos, según confirma la Guardia Civil
María Jesús Montero lamenta el accidente: "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado"
La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha trasladado su preocupación por el accidente ferroviario producido esta tarde tras el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que ha provocado que invadiera la vía contigua, y que se ha saldado con varios heridos.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', Montero ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado la vicepresidenta.