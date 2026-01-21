Qué pasa con la pieza en un riachuelo cerca del accidente de Adamuz que fue fotografiada por un periodista de The New York Times

La Guardia Civil ya tenía localizada la pieza del eje de un tren que ha sido hallada en un arroyo próximo a la zona del descarrilamiento y colisión de dos trenes en Adamuz, y que a su vez había sido fotografiada por un periodista de 'The New York Times'.

Así lo afirman fuentes de la Guardia Civil y el propio ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro asegura en una entrevista en TVE que el bogie se localizó el lunes por la mañana y se procedió a su examen por parte del personal de la Guardia Civil y de la CIAF, al mismo tiempo que lamenta que una investigación de estas características "no es un partido de fútbol y no se puede radiar minuto a minuto": "El hallazgo de The New York Times no es tal hallazgo".

En este sentido, la Guardia Civil añade que esa pieza está bajo custodia de los agentes del instituto armado y que será la investigación la que determinará de qué pieza se trata y si corresponde al Iryo que circulaba en dirección a Madrid o si es del Alvia que se dirigía a Huelva. No obstante, el propio ministro apunta a que pertenece al Iryo.

La imagen de esta pieza de la parte baja de un tren ha sido difundida por un fotógrafo de 'The New York Times', indicando que estaba "medio sumergida en un arroyo que fluía por un barranco empinado a 275 metros de la vía". Otros medios aseguraban que hasta el mediodía de este miércoles no había acudido la Guardia Civil, lo que ha desmentido el ministro de Transportes.

Ascienden a 43 las víctimas mortales en Adamuz

La Delegación del Gobierno en Andalucía confirma que son ya 43 los fallecidos en el accidente de tren al encontrar el cuerpo sin vida de otra persona que iba a bordo del Alvia. El cadáver de esta última víctima fue recuperado en el interior de los vagones en los que se centraban las labores de rescate y en los que más dificultades para acceder tenían los equipos desplegados en la zona. Unas unidades en las que no se descartaba que se descubrieran más fallecidos una vez se pudiera entrar.

Por el momento, ya hay 45 denuncias de desaparición presentadas por los familiares de los pasajeros, dos más que el martes, cifra con la que trabajan desde el Centro Integrado de Datos (CID). Por ello, los investigadores piden cautela y no descartan que esta cifra pueda aumentar.

En cuanto a los hospitalizados, actualmente son 37, de los que 13 siguen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).