Lo que la reina Letizia le ha dicho a Julio Rodríguez, el joven de Adamuz que rescató a las víctimas del Alvia: "Un acto bonito"

La tragedia en Adamuz ha vuelto a demostrar la enorme solidaridad del pueblo español. En este caso, los vecinos de la pequeña localidad de Córdoba se han volcado para ayudar desde el primer momento a los afectados por el accidente de los trenes, con rostros que se ven como héroes, ya que fueron claves a la hora de ayudar en las horas más críticas.

En Más de uno ya conocimos el caso de Gonzalo, el vendedor de cupones que rescató a los primeros heridos. Con el paso de las horas, se conocen más testimonios de personas que no dudaron en ayudar de mil maneras a los viajeros afectados. Es el caso de Julio Rodríguez, un joven de 16 años que volvía de pescar junto a un amigo cuando descubrió el despliegue policial tras el suceso.

Julio y su amigo fueron los primeros en acudir al tren Alvia de Renfe, uno de los peores parados en el accidente, como ha contado en Espejo Público de Antena 3. "El Iryo estaba controlado, ya había policías, pero descubrieron otro tren en situación más critica. Mi amigo y yo fuimos prácticamente los primeros en llegar", relata Julio, que asegura que encontró a mucha gente "desesperada", que no podía salir del convoy.

"Les dijimos que se calmasen, que íbamos a ayudar, y de hecho ayudamos a muchos a salir para acompañarlos. Había gente que no podía andar y vimos imágenes muy desgarradoras, fue bastante duro", ha comentado Julio, que ha estado presente al acudir los reyes a Adamuz.

Tanto Felipe VI como Letizia han hablado con Julio y más personas que ayudaron a los afectados y poco después el propio Julio ha desvelado lo que le ha dicho la reina: "Me ha dicho que para mi corta edad es un acto muy bonito y bastante representativo, que ojalá todos en mi caso y con mi edad hagan lo mismo".

Al menos 41 muertos mientras siguen las labores en el terreno

El Servicio Andaluz de Salud ha confirmado que por el momento hay 41 personas fallecidas mientras se recuperan algunos de los ingresados y siguen las labores de rescate e investigación en el lugar del siniestro. Por ejemplo, los tres cadáveres localizados en las últimas horas en el interior de los vagones del tren Alvia serán excarcelados en las próximas horas, según ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro asegura que técnicos y guardias civiles ejecutan sobre las vías las inspecciones oculares en los vagones de ambos trenes para determinar las causas del accidente, cuyas hipótesis están "abiertas". Respecto a las víctimas mortales del siniestro, el ministro ha recordado que son 41, la última de ellas hallada esta madrugada en el interior de uno de los vagones del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones (6, 7 y 8) descarrilaron y provocaron el grave siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia.

Entre los amasijos de este segundo tren, Marlaska ha detallado que se han localizado tres cuerpos. "No han podido ser todavía excarcelados por motivos técnicos: esperemos que puedan serlo en las próximas horas", ha confiado.

El ministro ha explicado que en estos momentos se está "limpiando" la catenaria del tren Alvia con el fin de "ganar terreno" y que la maquinaria pesada, dos grandes grúas, puedan acceder a ese talud y trabajar en los vagones siniestrados donde permanecen esos tres cuerpos. "Luego esperemos que no haya más, pero poder ya quitar cualquier duda al respecto", ha zanjado Marlaska antes de reiterar que las denuncias que constan por desapariciones son 43 y que son 40 los cadáveres recuperados, si bien ha preferido no hacer ninguna valoración ni relacionar ambos datos. Y ha apostillado: "No me gusta especular ni hacer ninguna relación, sino simplemente estoy dando este dato como una información".