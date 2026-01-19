Ana, superviviente del Iryo que tiene a su hermana embarazada en la UCI: "Sabías que la gente se te iba y no puedes hacer nada"

Horas después del accidente de tren en Aldamuz se conocen más historias de los viajeros que iban a bordo tanto del Iryo como del Alvia siniestrados en los alrededores de la localidad de Córdoba. El primero de ellos, el Iryo, descarriló de la vía y habría provocado la colisión posterior con el otro convoy de Renfe.

No obstante, los hechos deben confirmarse por los agentes tras una investigación que aún se encuentra en una fase temprana, puesto que la prioridad hasta ahora ha sido ayudar a las víctimas. Con las autoridades ya sobre el terreno, la Guardia Civil realiza labores de investigación para esclarecer lo sucedido mientras salen a la luz más testimonios.

Uno de ellos, el de Ana, viajera que ocupaba el vagón 7 del Iryo, uno de los coches más afectados. Ana iba unas filas por delante del novio de su hermana y su propia hermana, en estado de embarazo. Así ha contado cómo ha vivido el momento de la tragedia: "Estaba hacia un lado, me empecé a levantar un poco y ahí ya es cuando dije 'esto no es normal'. Miro a mi hermana, la busqué y fue el último momento antes de que todo estuviera oscuro".

"Solo se escucharon gritos", relata una afectada Ana, con vendas y heridas aún visibles horas después del accidente. "Me ayudó a salir gente que estaba bien, fuera del tren, rompieron los cristales y me sacaron, porque yo estaba con mucha sangre", ha contado.

Ana también asegura que había gente que estaba bien y otros "muy mal". "Los tenía delante y sabías que se te iban, y no puedes hacer nada", ha dicho, al mismo tiempo que ha detallado que los bomberos rescataron a su hermana, embarazada y ahora en la UCI: "Nos llevó la ambulancia directamente al hospital. Ahora está en observación".

Por último, Ana quiere mandar un mensaje para que busquen a su perro Boro. "Ya que no puedo hacer nada por mi hermana, aprovecho para buscar a mi perro. Tenemos muchos animales y ellos también son familia", ha dicho entre lágrimas.