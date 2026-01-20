"He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz": la angustiosa llamada del maquinista de Iryo al centro de mando tras el descarrilamiento

El descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz (Córdoba) ha sacudido España esta semana, dejando heridos, vías bloqueadas y una investigación en marcha sobre posibles fallos técnicos en la infraestructura ferroviaria. El maquinista del convoy alerta al centro de mando de un "enganchón" justo antes de confirmar la gravedad del incidente, en la grabación que ilustra los primeros minutos del siniestro.

Esta exclusiva, publicada por ElDiario.es y adelantada por Cordópolis, recoge las palabras exactas del conductor coordinando la emergencia con Atocha mientras verifica la cabina y gestiona la crisis en el lugar.

El enganchón que precedió a la catástrofe

El maquinista informa con urgencia: "He sufrido un enganchón a la altura de Adamuz". Inmediatamente describe la gravedad: "Comunicarles que es un descarrilamiento. Está invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento. Está invadiendo la vía contigua".

La transcripción muestra al conductor confirmando que el tren queda "bloqueado" y "paralelo", solicitando "tráfico de medidas urgentes" para proteger la línea.

Solicitud inmediata de bomberos y ambulancias

Sin pausa, requiere asistencia: "Necesito que envíen por favor también el servicio de urgencia. Bomberos y ambulancias que tengo también heridos en el tren". Atocha responde con "Recibido. Gracias por avisar" y confirma el envío de servicios mientras el maquinista abandona la cabina.

Esta secuencia revela la tensión de los primeros compases tras el incidente que ha paralizado el tráfico ferroviario.

Clave para la investigación del siniestro

La grabación llega en plena pesquisa de Adif y Renfe sobre fallos en vía o material rodante. El "enganchón" mencionado podría indicar un roce en el pantógrafo o infraestructura, según Cordópolis. Mientras se esclarecen las causas, estas palabras del maquinista se convierten en prueba esencial del accidente con heridos en Córdoba.