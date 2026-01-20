ÚLTIMA HORA

Un muerto y decenas de heridos en el choque de un tren de Rodalies con un muro que ha caído a las vías en Gelida (Barcelona)

Los servicios de emergencia han atendido a, al menos, 15 personas en un accidente en el que el maquinista del tren ha perdido la vida.

Madrid | (Publicado 20.01.2026 22:02)

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu
Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu | Govern

Al menos una persona ha muerto y hasta quince han resultado heridas en el accidente de un tren de Rodalies en la provincia de Barcelona después de que un muro de contención cayera sobre las vías a causa de las condiciones climatológicas.

El maquinista sería la persona que ha perdido la vidadespués de que el convoy chocara frontalmente contra el muro, según ha confirmado EFE. Los servicios de emergencia han atendido a, al menos, quince heridos, tres de ellos en estado grave.

El accidente se ha producido entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia, en la provincia de Barcelona. Hasta allí se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de bomberos.

A consecuencia del accidente, que se ha producido en una jornada de intensas precipitaciones en toda Cataluña, se ha puesto en alerta el plan Ferrocat.

Además, este mismo martes se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña después de que un tren haya descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía también como consecuencia del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera. En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

