Pacma podrá buscar a Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz, tras el permiso de Interior

El Ministerio del Interior ha autorizado al Partido Animalista Pacma a acceder a la zona perimetrada donde se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para intentar rescatar a Boro, el perro que viajaba en uno de los trenes siniestrados y al que su familia busca desde el domingo.

La historia salió a la luz tras el testimonio de Ana, una joven superviviente del accidente, que explicó que su hermana, embarazada, permanece ingresada en la UCI después de haberse golpeado al intentar proteger al animal en el momento del siniestro. Según su relato, el perro salió corriendo del lugar y ha sido avistado posteriormente cerca de la valla que delimita la zona afectada.

Pacma ha informado de que la autorización de Interior permite el acceso escoltado a un área concreta de las vías, en las inmediaciones del último punto donde fue visto el animal, una zona que hasta ahora no era accesible para otros equipos de rescate. La intervención se llevará a cabo este miércoles bajo un estricto control de seguridad.

"La intervención se realizará de forma estrictamente controlada. Únicamente tres rescatistas accederán al área con el fin de acotar el perímetro y tratar de localizar al animal, descartándose la organización de batidas o movilizaciones amplias", ha explicado la formación animalista. Según Pacma, esta decisión responde a criterios técnicos y de seguridad, ya que una presencia masiva podría asustar al perro y dificultar aún más su rescate.

Desde el partido insisten en que están actuando "con la máxima prudencia y responsabilidad", con el objetivo de cumplir el deseo expresado por Ana de recuperar a su perro. Pacma ha agradecido de forma expresa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la autorización concedida, así como a la asociación Galgos Sin Fronteras "por su mediación decisiva para que el permiso se concediera con la mayor rapidez posible".

La búsqueda de Boro ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde se ha desatado una oleada de apoyo a la familia, pero también críticas por considerar inapropiado centrar esfuerzos en un animal en plena catástrofe. Paralelamente, han circulado varios bulos sobre su supuesta localización. En las últimas horas, se llegó a afirmar que el perro ya había sido encontrado y se encontraba en casa de vecinos de la zona, algo que la propia familia ha desmentido, asegurando que la búsqueda continúa.

Boro es un perro mestizo, mezcla de schnauzer y perro de agua, de tamaño mediano y color marrón. En las imágenes difundidas se aprecia que tiene pelo blanco en el pecho y que lleva un collar azul identificativo. Ana ha pedido cautela a quienes puedan verlo: "Si alguien lo ve y se acerca a él, que lo haga muy lentamente, porque es probable que escape. No suele acercarse a las personas".