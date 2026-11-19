👉Esta semana es protagonista el mundo del vino con la valoración de la cata de vinos organizada por la Cátedra Oriol de la UMH en Orihuela y dirigida por Tony Pérez como sumiller. También anunciamos próximas actividades gastronómicas en Torrevieja, conocemos los premiados en la ruta 'Nos vamos de tapas' organizada por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja, hablamos del corte de la alcachofa a cargo del almoradidense Daniel García Andujar, y aprovechamos la alcachofa en el guiso que nos propone nuestro comentarista gastronómico.

Premiados en la ruta 'Nos vamos de tapas' organizada por la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja (AEHTC) | AEHTC