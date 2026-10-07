Orihuela presenta en Fruit Attraction el Corte del Limón, que celebrará su primera edición el 21 de octubre

La agricultura de la Vega Baja ha tiene una destacada presencia en Fruit Attraction 2026 (IFEMA, Madrid), donde Orihuela ha aprovechado el escaparate internacional para presentar la primera edición del Corte del Limón, una jornada que se celebrará el próximo 21 de octubre en la finca Dehesa de Pinohermoso con el objetivo de dar la bienvenida a la campaña citrícola y poner en valor uno de los cultivos más representativos del municipio.

La iniciativa cuenta con el respaldo de ASAJA Alicante y tendrá como padrino al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Además, las previsiones para la nueva campaña del limón son positivas, a pesar del retraso inicial en la comercialización provocado por la competencia del producto sudafricano.

Breva de Albatera y Alcachofa de la Vega Baja

La feria madrileña también sirve para promocionar otros productos emblemáticos de la comarca. La Breva de Albatera ha despertado el interés de profesionales, distribuidores y compradores, favoreciendo nuevos contactos comerciales y reforzando su proyección en mercados nacionales e internacionales. Por su parte, la Asociación Alcachofa de la Vega Baja vuelve a utilizar Fruit Attraction como escaparate para impulsar su posicionamiento, abrir nuevas oportunidades de negocio y seguir reivindicando la calidad de la denominada Joya de la Huerta.

Trasvase Tajo-Segura

Junto a la promoción de los productos agrícolas, la actualidad del sector ha estado marcada por la defensa del trasvase Tajo-Segura. Los responsables de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía han reclamado al Gobierno central que agilice la reparación del canal dañado en Albacete y que compense la interrupción de los envíos ampliando las transferencias de agua.

El conseller Miguel Barrachina ha insistido en la necesidad de garantizar recursos hídricos suficientes para los regantes de la Vega Baja y ha reivindicado un Plan Nacional del Agua basado en nuevas infraestructuras, la interconexión de cuencas y una gestión solidaria que asegure el futuro del sector agrícola y agroalimentario.