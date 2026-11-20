La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado el proyecto de Ordenanza Reguladora del Régimen de Adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP), un instrumento municipal que establecerá criterios objetivos para priorizar el arraigo y la vinculación efectiva con la ciudad en las adjudicaciones comprendidas en su ámbito de aplicación.

Tras este acuerdo, el documento será sometido a Comisión Informativa y posteriormente se elevará al Pleno Ordinario del próximo 30 de noviembre para su aprobación inicial. La ordenanza continuará después la tramitación de información pública y publicación correspondiente hasta su entrada en vigor.

La regulación abarcará las viviendas de titularidad municipal y las promociones protegidas desarrolladas sobre parcelas integrantes o procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo, incluidas las actuaciones del Plan Vive de la Comunitat Valenciana, así como otras fórmulas de colaboración público-privada con participación municipal en las que resulte aplicable. Su aplicación respetará la normativa autonómica, las condiciones jurídicas de cada promoción y el régimen transitorio de los procedimientos anteriores.

UN SISTEMA DE BAREMACIÓN BASADO EN INDICADORES VERIFICABLES DE VINCULACIÓN CON TORREVIEJA

El principal contenido del proyecto es un sistema de baremación de hasta 100 puntos, basado exclusivamente en tres indicadores verificables de vinculación con Torrevieja: el empadronamiento continuado, la actividad laboral y la realización de estudios reglados en el municipio.

El empadronamiento continuado permitirá obtener hasta 50 puntos. Se asignarán 50 puntos a quienes acrediten diez años o más; 40 puntos desde siete y menos de diez años; 30 puntos desde cinco y menos de siete; 20 puntos desde dos y menos de cinco, y 10 puntos desde un año y menos de dos. Los períodos inferiores a un año no puntuarán.

La actividad laboral en Torrevieja se valorará con un máximo de 35 puntos: 35 por cinco años o más; 25 desde dos y menos de cinco años, y 15 desde un año y menos de dos. En cuanto a los estudios reglados cursados en centros autorizados del municipio, se concederán hasta 15 puntos: 15 por dos años o más y 10 desde un año y menos de dos. En ambos criterios, los períodos inferiores a un año no puntuarán.

Para la trayectoria laboral y educativa se computarán los períodos acumulados durante los quince años anteriores al cierre de solicitudes, sin necesidad de que sean consecutivos. La actividad laboral incluirá tanto el trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia. El empadronamiento se valorará por el período continuado inmediatamente anterior a esa fecha.

El arraigo funcionará como criterio de puntuación y no como requisito excluyente de acceso. Por tanto, podrán participar quienes cumplan los requisitos establecidos por la normativa autonómica, aunque no obtengan puntos en estos apartados. Asimismo, se respetarán las reservas y condiciones específicas previstas para personas jóvenes y familias monoparentales.

CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL

El proyecto contempla la constitución de una comisión técnica municipal integrada por personal de las áreas de Vivienda, Urbanismo, Patrimonio, Contratación y Administración General. Entre sus funciones figurarán comprobar las puntuaciones, examinar las listas provisionales y definitivas, verificar las sustituciones y proponer la corrección de las irregularidades detectadas.

Las promociones sujetas a la ordenanza deberán garantizar un plazo mínimo de treinta días para presentar solicitudes y publicar sus requisitos, características de las viviendas y criterios de selección. Tras las listas provisionales, las personas interesadas dispondrán de diez días hábiles para formular alegaciones y subsanar documentación. Las entidades promotoras remitirán al Ayuntamiento las listas y la documentación necesaria para las comprobaciones municipales.

En las adjudicaciones destinadas a compra, las personas seleccionadas dispondrán de dos meses para acreditar financiación suficiente, con posibilidad de una única prórroga excepcional y motivada de hasta un mes. Las vacantes se cubrirán siguiendo el orden de la lista de espera.

La ordenanza también recoge la obligación de destinar las viviendas a residencia habitual y permanente y prevé actuaciones municipales de seguimiento para comprobar su uso y el cumplimiento de las condiciones de adjudicación y transmisión, dentro de las competencias del Ayuntamiento y sin perjuicio de las atribuidas a la Generalitat Valenciana.