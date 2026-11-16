El Ayuntamiento de Orihuela saca a licitación por 765.367 euros la reurbanización de la Plaza de la Salud y la calle Hospital

El Ayuntamiento de Orihuela ha sacado a licitación las obras de reurbanización de la Plaza de la Salud y del tramo adyacente de la calle Hospital, con un presupuesto base de licitación de 765.367,79 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación de la concejalía de Urbanismo se enmarca en el proyecto del Cinturón Urbano del Monte de San Miguel y abarca una superficie aproximada de 2.590 m2 del casco histórico de Orihuela. El proyecto contempla la renovación de este espacio público mediante la mejora de su accesibilidad, la reorganización de las zonas de estancia y la modernización de sus infraestructuras.

Uno de los principales elementos de la intervención será la creación de una plataforma única que permitirá situar la plaza y el tramo de la calle Hospital al mismo nivel, eliminando bordillos y desniveles para facilitar el tránsito peatonal y suprimir barreras arquitectónicas. Para ello, se llevará a cabo la renovación integral de los pavimentos con criterios de accesibilidad universal.

Las obras incluyen también la instalación de una nueva zona de juegos infantiles inclusiva, la reordenación de los espacios de estancia y la colocación de nuevo mobiliario urbano. Asimismo, se ampliarán las zonas verdes y se instalará una nueva red de riego automatizada.

El proyecto contempla además la renovación del alumbrado público mediante tecnología LED de alta eficiencia energética, así como la mejora y renovación de las infraestructuras y canalizaciones de servicios existentes en el ámbito de actuación.

La reurbanización permitirá también mejorar la conexión peatonal de la Plaza de la Salud con el Palacio de Rubalcava y los equipamientos públicos de su entorno, mediante una nueva configuración de este espacio del casco histórico.