Rafal impulsa su primer Plan Municipal de Vivienda organizando una sesión informativa abierta a toda la ciudadanía

El Ayuntamiento de Rafal ha convocado a la ciudadanía a una sesión informativa sobre el Plan Municipal de Vivienda, que tendrá lugar este jueves 12 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cívico. El encuentro servirá para explicar los objetivos del Plan y las diferentes vías de participación en su elaboración, con especial atención a las necesidades de las personas jóvenes en materia de acceso a la vivienda.

El proceso de participación permitirá recoger información sobre la demanda de vivienda en Rafal y las dificultades que encuentra la población para acceder a un hogar adecuado a sus circunstancias. Estas aportaciones contribuirán a completar el diagnóstico del municipio y a conocer con mayor detalle su realidad residencial.

La alcaldesa de Rafal, Noemí Cutillas, ha señalado que “la elaboración del Plan Municipal de Vivienda permitirá conocer con mayor detalle la situación residencial del municipio y las necesidades de sus vecinos y vecinas. Por este motivo, es importante contar con la participación de la ciudadanía, que puede aportar información útil para completar el análisis de la realidad de Rafal”.

La implicación de la juventud es uno de los aspectos que se abordarán durante el proceso participativo. Conocer la situación de quienes quieren emanciparse, formar un hogar o desarrollar su proyecto de vida en Rafal permitirá identificar las principales dificultades y demandas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Por su parte, el concejal de Juventud, Víctor García, ha explicado que “la sesión informativa servirá para dar a conocer el proceso de elaboración del Plan, sus objetivos y las distintas formas de participación. Queremos animar a la población, especialmente a las personas jóvenes, a que se informe y traslade sus opiniones y necesidades en materia de vivienda”.

Aunque se presta especial atención a la participación joven, la convocatoria está abierta a personas de todas las edades. Las aportaciones de familias, personas mayores y otros vecinos y vecinas permitirán obtener una visión más amplia de las necesidades residenciales del municipio.

Durante la sesión informativa se explicarán las vías habilitadas para participar en la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y se atenderán las dudas de las personas asistentes.