La Media Maratón ‘Orihuela Monumental’ celebrará su 27.ª edición el 15 de noviembre

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Orihuela, Víctor Sigüenza, ha presentadola 27.ª edición de la Media Maratón ‘Orihuela Monumental’, que se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre, junto con la décima edición del 8K Caja Rural Central. Ambas pruebas, organizadas por el Club Tragamillas, tendrán su salida conjunta a las 10.00 horas desde la avenida de España, en el entorno de la Glorieta Gabriel Miró. En la presentación han participado también Francisco Belmonte Hernández, presidente del Club Tragamillas; José Caselles Serra, vicepresidente del club; Gemma Fernández Rodríguez, directora de Caja Rural Central; Andrés Martínez Gumbau, gerente territorial de Veolia en la zona sur de Alicante, y Eva Ruiz, pintora oriolana y autora del retrato de Miguel Hernández que figura en el cartel oficial y en la camiseta conmemorativa de esta edición.

Víctor Sigüenza ha destacado la trayectoria de esta cita deportiva y el trabajo que desarrolla el Club Tragamillas para mantener una competición que alcanza ya sus 27 ediciones. El concejal ha felicitado especialmente a Francisco Belmonte y José Caselles por su dedicación y ha subrayado la importancia de fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía. “Hay que apostar por el deporte en la vida cotidiana”, ha señalado Sigüenza, quien ha añadido que “nos encanta saber que cada vez hay más personas que se animan a practicar ejercicio físico”.

Una de las principales novedades de este año será el adelanto de la salida a las 10.00 horas, frente a las 10.30 horas habituales en anteriores ediciones, con el objetivo de evitar las temperaturas más elevadas durante el tramo final de la carrera. “La salida este año será a las 10 de la mañana. Será una salida conjunta de ambas distancias”, ha explicado Francisco Belmonte, presidente del Club Tragamillas.

La edición de este año tendrá un especial protagonismo del patrimonio histórico de Orihuela. El diseño del cartel y de la camiseta conmemorativa reúne cinco de sus principales monumentos: la Catedral, el Palacio Episcopal, el Colegio de Santo Domingo, la iglesia de Santiago y la iglesia de las Santas Justa y Rufina y en el centro de la composición aparece un retrato de Miguel Hernández. La obra ha sido realizada por la pintora oriolana Eva Ruiz, quien la ha cedido para esta ocasión.

Belmonte ha explicado que la elección de esta imagen responde a la intención de vincular la competición con el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, ya que los participantes pasarán durante el recorrido junto a los monumentos representados en el cartel. Además, todos los corredores recibirán la misma camiseta conmemorativa, independientemente de la distancia en la que compitan.

Por su parte, Eva Ruiz ha agradecido que su obra forme parte de esta edición y ha destacado el significado personal que tiene para ella el retrato de Miguel Hernández, al que ha definido como la obra más importante de su trayectoria pictórica. “Es para mí muy emocionante”, ha manifestado la artista, quien ha recordado su admiración por el poeta oriolano.

El recorrido de la media maratón, de 21.095 metros, discurrirá principalmente por el casco urbano, con tres vueltas a un circuito que permitirá a los corredores pasar junto a los cinco monumentos representados en el cartel y otros espacios del centro histórico, además de incluir un tramo por el Palmeral.

José Caselles Serra, vicepresidente del Club Tragamillas, ha explicado que la media maratón “está catalogada de categoría nacional y así figura en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo”, por lo que contará con la participación de atletas federados procedentes de distintos puntos de España.

En el apartado deportivo, la media maratón contempla once categorías, desde sub-20 hasta mayores de 70 años, además de las clasificaciones generales y por equipos. La organización distribuirá 2.500 euros en premios económicos correspondientes a las clasificaciones establecidas, tanto individuales como por equipos.

Por su parte, el 8K Caja Rural Central celebra su décimo aniversario teniendo como novedad que todos los corredores que completen esta distancia recibirán por primera vez una medalla conmemorativa de finalista, al igual que ya sucede con los participantes de la media maratón. Esta modalidad mantiene categorías y premios diferenciados, sin dotación económica.

Gemma Fernández Rodríguez, directora de Caja Rural Central, ha destacado la vinculación de la entidad con esta prueba y su colaboración con el deporte popular. “Entendemos el patrocinio deportivo no solamente como una colaboración, sino también como una inversión directa en salud, superación personal y cohesión social”, ha afirmado. Asimismo, ha señalado la importancia del 8K como una alternativa accesible para quienes desean participar en una competición de estas características sin afrontar los más de 21 kilómetros de la media maratón.

Inscripciones y recogida de dorsales

Las inscripciones para ambas pruebas permanecerán abiertas hasta el jueves 12 de noviembre, a las 23.00 horas, a través de la página web del Club Tragamillas, www.tragamillas.org. Una vez finalizado este plazo, no se admitirán nuevas inscripciones, ni presenciales ni el mismo día de la carrera.

La entrega de dorsales se realizará en La Lonja el sábado 14 de noviembre, de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas. También podrán recogerse el domingo 15, de 8.00 a 9.45 horas, antes del comienzo de las pruebas.

La organización pondrá a disposición de los corredores las duchas del Palacio del Agua y contará con distintas zonas de aparcamiento, entre ellas las del centro comercial Ociopía, que facilitará sus estacionamientos superior e inferior.

El dispositivo previsto para la celebración de la prueba contará con más de 40 agentes de la Policía Local y más de 150 voluntarios, que colaborarán en las tareas de montaje, entrega de dorsales y bolsas del corredor, atención a los participantes y control del recorrido. También participarán Protección Civil, los radioaficionados de la Vega Baja, encargados de apoyar las comunicaciones durante la competición, y los servicios sanitarios de Cruz Roja.

Durante la presentación, Andrés Martínez Gumbau, gerente territorial de Veolia en la zona sur de Alicante, ha reiterado la colaboración de la empresa con el Club Tragamillas y su compromiso de continuar apoyando esta prueba deportiva. “Hemos estado y seguiremos estando muchos años”, ha asegurado, en referencia al respaldo de la entidad a la organización.

La organización ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, Caja Rural Central, Veolia, la Diputación de Alicante, Grupo Itevebasa y el resto de las entidades públicas y privadas que contribuyen al desarrollo de esta cita deportiva.

Finalmente, han invitado a los vecinos de Orihuela, de la Vega Baja y de toda la provincia a acompañar y animar a los corredores durante la mañana del 15 de noviembre, en una jornada en la que el atletismo volverá a recorrer las calles y los principales espacios monumentales de la ciudad.