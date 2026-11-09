La Asociación de Vecinos de San Miguel alerta de la falta de vivienda accesible frente al desarrollo del sector turístico residencial

La Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre por la vivienda y los salarios, y anima a la ciudadanía a secundarla. El colectivo denuncia que el problema del municipio no es la falta de viviendas, sino la escasez de inmuebles accesibles para los residentes, en un contexto en el que más de la mitad del parque residencial corresponde a segundas residencias o inmuebles de inversión. La entidad también alerta del impacto del desarrollo urbanístico del sector SUS-A Los Invernaderos, que sumará miles de nuevas viviendas en San Miguel orientadas al mercado turístico-residencial.

A juicio del colectivo vecinal, este modelo contribuye al encarecimiento de la vivienda y del alquiler, dificulta el acceso de jóvenes y familias trabajadoras y agrava la presión sobre servicios públicos como la sanidad y la educación. La asociación defiende una planificación centrada en viviendas para vivir y vincula el acceso a la vivienda con la mejora de los salarios. En el informativo podemos escuchar las declaraciones a Onda Cero Vega Baja de su presidente, Manolo Gómez.

Plan Municipal de Vivienda de Rafal

El Ayuntamiento de Rafal celebrará este jueves 12 de noviembre, a las 18:00 horas, una sesión informativa en el Centro Cívico para presentar el proceso de elaboración del Plan Municipal de Vivienda. El encuentro servirá para explicar los objetivos del documento y las distintas vías de participación ciudadana habilitadas para recabar información sobre la demanda de vivienda y las dificultades de acceso a un hogar en el municipio.

La alcaldesa, Noemí Cutillas, ha destacado la importancia de implicar a la ciudadanía para conocer con detalle la realidad residencial de Rafal y adaptar el plan a las necesidades de sus vecinos. El proceso pondrá especial atención en la situación de la población joven, analizando las dificultades para emanciparse o desarrollar su proyecto de vida en la localidad, aunque la participación estará abierta a personas de todas las edades. Durante la sesión también se resolverán dudas sobre el desarrollo del plan y las formas de colaborar en su elaboración.