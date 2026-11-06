Las familias de Orihuela vuelven a la calle para reclamar mejoras urgentes en los centros educativos

Nuevas concentraciones convocadas por las AMPA y Asociaciones de Familias de Orihuela, junto al sindicato STEPV y la Asamblea de Docentes de la Vega Baja. La convocatoria llama a participar en dos concentraciones en defensa de los colegios públicos de Orihuela, previstas para este sábado a las 12:00 horas del mediodía en la Glorieta 'Gabriel Miró' y también en Orihuela costa, en la rotonda del Mercadillo, bajo el lema común de '¡Defendamos nuestros colegios!'.

El concejal de Educación, Vicente Pina, valoraba ayer en Onda Cero Vega Baja estas nuevas movilizaciones, que considera "politizadas", apuntando que se hizo cargo de una concejalía "abandonada" por parte de Cs y que se deja la piel cada día para solucionar los problemas que acumulan centros en general muy antiguos. Reconocía, eso sí, que "queda mucho por hacer" y destacaba que el proyecto de macro licitación del mantenimiento de los centros educativos "está ya muy avanzado".

Las movilizaciones de este sábado cuentan con el respaldo de numerosas AMPAS y asociaciones de familias de alumnado de centros educativos del municipio, entre ellos las AMPAS de los colegios 'Josefina Manresa', 'Fernando de Loaces', 'Miguel Hernández', 'Antonio Sequeros', 'Andrés Manjón' y 'Virgen de la Puerta' en la ciudad. También de los centros de pedanías 'Francisco Girona' de Arneva, Desamparados, 'Ntra. Sra del Pilar' de La Campaneta, 'Nuestra Señora de Monserrate' de Molins, 'Ismael García' de La Murada, 'Nuestra Señora de Belén' de La Aparecida, San Bartolomé y Rincón de Bonanza y de la costa, representados por el 'Playas de Orihuela' y 'Los Dolses'.

Y en vísperas de la manifestación convocada por la comunidad educativa, el PSOE de Orihuela ha vuelto a denunciar hoy el deterioro de los centros educativos del municipio y ha criticado la gestión del concejal de Educación, Vicente Pina. Y es que la concejala socialista María García considera que, lejos de resolverse, "los problemas se han agravado durante el actual mandato" y cita como ejemplos una cocina apuntalada, un colegio cerrado, la pérdida de un instituto, zonas escolares inutilizadas por motivos de seguridad, actuaciones de Edificant sin concluir, averías en calderas y ascensores, así como deficiencias de mantenimiento y humedades.

Los socialistas también advierten de que la falta de actualización de cuadros eléctricos en varios centros podría poner en riesgo más de 200.000 euros destinados por la Generalitat a actuaciones de confort climático. Además, reprochan que siga sin licitarse el contrato integral de mantenimiento de los colegios y denuncian la falta de convocatoria del Consejo Escolar Municipal pese a las peticiones de los centros. Por todo ello, reclaman al alcalde que deje de respaldar una gestión que, a su juicio, está deteriorando progresivamente las condiciones de colegios e institutos del municipio.