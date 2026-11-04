Orihuela suma más de 3 millones de euros del 2% Cultural para actuaciones de restauración del Castillo y Santo Domingo

La ciudad de Orihuela suma 3.067.375,55 euros en la propuesta de resolución del Programa 2 % Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para dos de sus principales conjuntos patrimoniales: el Castillo de Orihuela y el Colegio Santo Domingo.

La resolución incluye una financiación de 600.021 euros para el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Orihuela destinado a actuaciones arqueológicas, consolidación, restauración y creación de un recorrido para visitantes en la Alcazaba y el Albacar del Castillo. A esta cantidad se suman 2.467.354,55 euros para la restauración de cubiertas, fachadas y claustro de la antigua Universidad en el Colegio Santo Domingo, actuación presentada por el Obispado de Orihuela-Alicante. En conjunto, ambas intervenciones suponen una inversión prevista de 4.354.806,07 euros en el patrimonio histórico de Orihuela.

El concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha destacado la importancia de que dos actuaciones de esta envergadura hayan sido incorporadas a la propuesta de financiación estatal. “Es una noticia muy importante para Orihuela porque hablamos de más de tres millones de euros destinados a intervenir en dos bienes fundamentales de nuestro patrimonio, el Castillo y Santo Domingo”, ha señalado.

La propuesta de resolución, firmada el 3 de noviembre por la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, incluye las actuaciones que han obtenido mejor valoración dentro de la convocatoria 2025 del Programa 2 % Cultural y establece los importes máximos financiables para cada una de ellas. En el caso del Castillo de Orihuela, el proyecto municipal cuenta con un presupuesto total de 1.065.000 euros, de los que el Ministerio propone financiar 600.021 euros, el 56,34 % del total. La actuación ha obtenido 75,28 puntos en el proceso de valoración.

Investigación arqueológica, consolidación y puesta en valor del Castillo

El proyecto presentado por el Ayuntamiento tiene como actuación principal el desarrollo de excavaciones arqueológicas en la Alcazaba y el Albacar del Castillo de Orihuela. A partir de los resultados obtenidos se abordarán posteriormente los trabajos de consolidación, restauración y puesta en valor de los restos, así como su musealización y la creación de un recorrido para visitantes.

El proyecto ha sido elaborado por la arqueóloga municipal Silvia Yus, que participará también en la dirección de los trabajos y a quien el edil ha querido darle la enhorabuena, y contará con la colaboración de la Escuela de Estudios Árabes, organismo vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del investigador Pedro Jiménez.

El Ayuntamiento trabaja además en la formalización de un convenio con la Escuela de Estudios Árabes que permitirá incorporar a otros investigadores del CSIC al desarrollo de la actuación y realizar los análisis científicos de los materiales recuperados durante las excavaciones. De esta forma, el proyecto contará con el respaldo científico necesario para desarrollar una excavación arqueológica metodológica y profundizar en el conocimiento histórico del conjunto.

Ruiz ha destacado que “estamos ante un proyecto que no se limita a una intervención constructiva. El objetivo es investigar primero, conocer con precisión los restos existentes y, a partir de ese conocimiento, consolidarlos, conservarlos y ponerlos en valor con todas las garantías científicas”.

La actuación permitirá avanzar en el estudio de las distintas fases históricas del Castillo y mejorar progresivamente la interpretación del conjunto, al tiempo que se establecen las condiciones necesarias para facilitar en el futuro una visita ordenada a la Alcazaba y el Albacar. El Ayuntamiento de Orihuela cuenta además con 465.000 euros de aportación municipal para esta actuación, como muestra del compromiso del Consistorio con la recuperación del Castillo.

Más de 2,4 millones para Santo Domingo

La propuesta del Ministerio incluye igualmente 2.467.354,55 euros para el Colegio Santo Domingo dentro de una actuación promovida por el Obispado de Orihuela-Alicante y cuyo presupuesto total asciende a 3.289.806,07 euros. El proyecto contempla la restauración de las cubiertas, fachadas y claustro de la antigua Universidad de Orihuela y ha obtenido 79,66 puntos en el proceso de valoración.

Matías Ruiz ha señalado que la inclusión de ambos proyectos supone “una inversión de enorme importancia para el patrimonio de la ciudad y permitirá actuar sobre dos conjuntos que forman parte esencial de la historia y de la identidad de Orihuela”.

El concejal ha destacado además la relevancia de que distintas instituciones puedan acceder a financiación estatal para garantizar la conservación de los principales bienes patrimoniales de la ciudad. “Son dos actuaciones promovidas por entidades diferentes, pero ambas tienen un mismo destino, Orihuela, y un mismo objetivo, conservar y recuperar dos de los grandes referentes monumentales de nuestro municipio”, ha indicado.

El Castillo avanza tras superar las fases anteriores

La inclusión del proyecto municipal del Castillo en esta propuesta llega después de que el Ministerio comunicara al Ayuntamiento el pasado mes de julio que el expediente había finalizado la fase de preevaluación y comprobación de la documentación y continuaba su tramitación.

La titularidad municipal del Castillo está inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Orihuela desde el 11 de marzo de 2020, mediante la inscripción del derecho de dominio a favor del Ayuntamiento de Orihuela sobre la finca registral 34.454.

Esta inscripción culminó el trabajo de investigación y documentación desarrollado por el equipo redactor del Plan director del Castillo y Murallas de Orihuela, que permitió completar registralmente la titularidad municipal del inmueble. La Comisión de Valoración emitió su informe el pasado 8 de octubre y la Comisión Mixta, reunida el 16 de octubre, propuso la admisión de las solicitudes que habían obtenido mejor puntuación y los importes máximos financiables. La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura ha aprobado ahora la propuesta de resolución que incluye el proyecto del Castillo de Orihuela entre las actuaciones subvencionables.

El edil de Patrimonio Histórico ha finalizado recordando que todo este proyecto se basa en los trabajos que se hicieron en el año 2017, aprobándose por el Pleno Municipal, en 2018, del Plan director del Castillo y Murallas de Orihuela. “Desde aquí quiero agradecer a todo el equipo redactor el inmenso trabajo que se hizo entonces y que da fruto ahora en esta subvención. Además, quiero recordar que la primera persona que abrió esta posibilidad de intervenir en el Castillo fue el concejal de Patrimonio Histórico de la pasada legislatura, Rafael Almagro Palacios. Agradecer también a todas las personas de la Concejalía de Patrimonio Histórico que han colaborado y al Servicio Territorial de Cultura de la Conselleria de Cultura en Alicante, especialmente a José Antonio López Mira, jefe del Servicio Territorial, que nos ha ayudado muchísimo en la presentación de toda la documentación. Por tanto, hoy es un día de felicidad para todos los oriolanos y sobre todo para el Patrimonio Histórico de Orihuela, que con esta inversión va a seguir apostando por la renovación, revitalización y regeneración de nuestro centro histórico”.