El Orihuela CF suma un punto en Yecla y el SC Torrevieja cae en los últimos minutos ante el Villarreal C

El Orihuela CF y el Sporting Costablanca Torrevieja afrontaron una nueva jornada liguera sin conseguir la victoria. El conjunto oriolano empató a cero en su visita al Yeclano Deportivo, mientras que el equipo salinero cayó por 2-1 ante el Villarreal C después de encajar dos goles en los últimos minutos del encuentro.

En Segunda Federación, el Orihuela CF regresó de Yecla con un punto en un partido muy igualado ante un rival que llegaba a la cita situado a un solo punto de los amarillos. El encuentro terminó sin goles, pese a que el conjunto de René Martínez tuvo oportunidades para adelantarse en la primera mitad y dispuso de superioridad numérica durante los últimos minutos, después de la expulsión de un jugador local.

El equipo oriolano no consiguió aprovechar esa circunstancia para encontrar el gol y, por momentos, transmitió más preocupación por no perder que ambición por buscar la victoria. De hecho, el Yeclano estuvo cerca de llevarse los tres puntos en alguna transición durante la segunda parte.

Al término del encuentro, el técnico René Martínez reconoció que su equipo no había sabido gestionar la superioridad numérica y lamentó no haber conseguido la victoria. "Creo que hemos estado espesos, que no hemos conseguido aprovechar la superioridad numérica para materializar las ocasiones en goles", explicó.

El entrenador también admitió que el resultado dejó un sabor amargo en el vestuario, pese a sumar en un campo complicado: "Salimos con un punto, con la portería a cero, de un campo que es muy difícil", aunque reconoció que estaban "jodidos por no llevarnos la victoria de aquí porque era a lo que venimos".

Martínez también valoró la responsabilidad con la que afrontaron el encuentro y reconoció que pudo influir en el desarrollo del juego. "Había respeto, que había no miedo a perder, pero una responsabilidad grande por el partido que era", señaló, insistiendo en que el objetivo del equipo era ganar, aunque sin dejar escapar puntos.

Con este empate, el Orihuela CF ocupa la décima posición con 12 puntos, uno más que el Yeclano Deportivo, que es undécimo. Los amarillos se encuentran a dos puntos de los puestos de promoción de ascenso, aunque con un partido más que algunos de sus rivales, y mantienen una distancia de solo tres puntos respecto al descenso directo.

Por su parte, el Sporting Costablanca Torrevieja sufrió una nueva derrota en Tercera Federación. El equipo dirigido por Pedro Piquero perdió por 2-1 en su visita al Villarreal C, líder de la categoría, después de haber tenido durante buena parte del encuentro la posibilidad de regresar con los tres puntos.

El conjunto salinero se adelantó en el marcador en el minuto 11, cuando Aliaga transformó un penalti para establecer el 0-1. El Torrevieja consiguió mantener su ventaja durante gran parte del partido, pero el filial amarillo reaccionó en el tramo final y terminó remontando.

Kaares igualó el encuentro en el minuto 85 y, ya en el tiempo añadido, Modou anotó el 2-1 definitivo en el minuto 91. Un desenlace especialmente doloroso para el equipo torrevejense, que estuvo cerca de puntuar en el campo del líder.

Esta derrota deja al SC Torrevieja al borde de los puestos de descenso, a tan solo un punto de caer en la zona peligrosa de la clasificación.