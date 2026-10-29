El Mare Nostrum Torrevieja logra una victoria de oro ante el Elda y el Almoradí sigue imparable

En balonmano, el Mare Nostrum Torrevieja y el Almoradí Fajovi Únique protagonizan un nuevo fin de semana de buenas noticias para los equipos de la comarca. Los torrevejenses consiguieron una importante victoria en Primera Nacional ante el Balonmano Elda CEE, mientras que los almoradidenses continúan firmes en Segunda Nacional y mantienen su pleno de triunfos después de cuatro jornadas.

Comenzamos en Primera Nacional, donde el Mare Nostrum Torrevieja logró dos puntos de oro ante el Balonmano Elda CEE. El conjunto dirigido por Aarón Álvarez se impuso por 33-32 en el pabellón Cecilio Gallego, en un encuentro muy emocionante que se decidió en los últimos instantes y que permite a los salineros sumar su primera victoria como locales esta temporada.

El triunfo tiene un valor especial, ya que el conjunto eldense terminó segundo en la pasada campaña y es uno de los equipos que aspiran a luchar por los puestos de fase de ascenso. Sin embargo, el Mare Nostrum supo competir de tú a tú, mostró carácter en los momentos complicados y acabó celebrando una victoria muy trabajada ante su afición.

Antes del comienzo del encuentro, el club torrevejense rindió homenaje a las jugadoras locales Paula Quiles, Paula Andreu y Laura Conesa, recientes campeonas de la EHF Beach Handball Champions Cup con el Club Handbol Xàbia. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; la concejal de Deportes, Diana Box; y el vocal de la junta directiva del club, Carlos Cabrera, les entregaron un detalle conmemorativo. Las tres deportistas también protagonizaron el saque de honor.

En cuanto al partido, el Mare Nostrum comenzó muy bien, encontró soluciones ofensivas especialmente desde la segunda línea y aprovechó el buen trabajo de Trino Pérez en el pivote. La defensa también respondió y permitió a los locales alcanzar una ventaja de cinco goles en el minuto 18.

El Elda, sin embargo, demostró por qué es uno de los equipos más competitivos de la categoría y fue recortando distancias hasta igualar el encuentro a catorce goles en el tramo final de la primera parte. Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 17-16 favorable a los torrevejenses.

Tras la reanudación, el conjunto eldense aprovechó mejor sus opciones desde los extremos y llegó a ponerse por delante por primera vez en el partido, con un 20-22 en el minuto 37.

Pero el Mare Nostrum no se vino abajo. Los hombres de Aarón Álvarez reaccionaron, recuperaron el control del encuentro y llegaron a disponer de una ventaja de cuatro goles, con el 28-24 cuando restaban diez minutos para el final.

El Elda volvió a apretar y consiguió empatar a 31 tantos a falta de menos de cinco minutos. Fue entonces cuando apareció Dani Payá, decisivo en los instantes finales, anotando primero en jugada y después desde los siete metros para colocar el 33-32.

En el último ataque visitante, el Elda apostó por el siete contra seis, pero la defensa torrevejense respondió a la perfección y forzó una falta en ataque que certificó el triunfo local y desató la celebración en el Cecilio Gallego.

Con esta victoria, el Mare Nostrum suma ocho puntos después de seis jornadas y se sitúa en la sexta posición del grupo E de Primera Nacional. El próximo compromiso llegará este sábado, 31 de octubre, cuando los salineros visiten al Club Balonmano Elche a partir de las cinco de la tarde, en el pabellón Esperanza Lag.

Almoradí Fajovi Únique

Y en Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique continúa lanzado y confirma su excelente comienzo de temporada. El conjunto almoradidense consiguió una contundente victoria por 25-36 en su visita al CBM Llíria, un resultado que le permite mantener su pleno de triunfos después de las cuatro primeras jornadas.

Los de Almoradí acumulan ocho puntos, con cuatro victorias en cuatro partidos, y comparten el liderato de la clasificación con el Benidorm, que presenta el mismo balance. Un arranque que confirma las buenas sensaciones del equipo y que le permite afrontar con confianza su próximo compromiso liguero.

La siguiente cita será este viernes, 20 de octubre, a las ocho de la tarde, cuando el Almoradí Fajovi Únique recibirá al Balonmano Castellón en el pabellón Venancio Costa. Los almoradidenses intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar una quinta victoria consecutiva y defender su posición en lo más alto de la tabla.

En definitiva, gran fin de semana para el balonmano de la Vega Baja: el Mare Nostrum Torrevieja consigue una victoria de prestigio ante el Elda y empieza a hacerse fuerte en casa, mientras que el Almoradí Fajovi Únique sigue contando sus partidos por victorias y se mantiene en la pelea por el liderato de Segunda Nacional.