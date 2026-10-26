Las líneas 1 y 2 del autobús urbano de Torrevieja conectarán directamente con el centro a partir del 2 de noviembre

A partir del próximo lunes 2 de noviembre, el transporte urbano de Torrevieja modificará los recorridos de las líneas 1 y 2 para mejorar la conexión entre las urbanizaciones del sur y el centro de la ciudad. La principal novedad será la eliminación del transbordo en el Hospital Universitario para las líneas 1 y 2, que prolongarán su recorrido hasta la avenida Doctor Gregorio Marañón, permitiendo completar el trayecto en un único autobús. Además, la línea 2 recuperará su itinerario tradicional por las avenidas de la Asunción y Torrevieja.

Por otra parte, la línea 8 estrenará un recorrido definitivo entre el centro y La Mata por la costa, adaptado inicialmente a las obras del Paseo de Los Locos pero que se mantendrá una vez finalizadas. El Ayuntamiento recomienda a los usuarios consultar los nuevos horarios y paradas antes de realizar sus desplazamientos durante los primeros días de funcionamiento de estos cambios.