noticias mediodía 26/10/2026

Las líneas 1 y 2 del autobús urbano de Torrevieja conectarán directamente con el centro a partir del 2 de noviembre

👉 Los usuarios de Los Altos, Punta Prima, Rocío del Mar, Los Balcones y Lago Jardín, obligados hasta ahora a hacer un transbordo en el hospital, podrán completar su viaje hasta Gregorio Marañón sin cambiar de autobús

🚌 La línea 2 recuperará su recorrido por las avenidas de la Asunción y Torrevieja. Por otra parte, la línea 8 estrenará un itinerario por las obras de reurbanización del Paseo de Los Locos que se mantendrá de forma definitiva tras finalizar los trabajos

Onda Cero Vega Baja

Torrevieja |

Las líneas 1 y 2 del autobús urbano de Torrevieja conectarán directamente con el centro a partir del 2 de noviembre
Las líneas 1 y 2 del autobús urbano de Torrevieja conectarán directamente con el centro a partir del 2 de noviembre | Joaquín Carrión/Vistalegre

A partir del próximo lunes 2 de noviembre, el transporte urbano de Torrevieja modificará los recorridos de las líneas 1 y 2 para mejorar la conexión entre las urbanizaciones del sur y el centro de la ciudad. La principal novedad será la eliminación del transbordo en el Hospital Universitario para las líneas 1 y 2, que prolongarán su recorrido hasta la avenida Doctor Gregorio Marañón, permitiendo completar el trayecto en un único autobús. Además, la línea 2 recuperará su itinerario tradicional por las avenidas de la Asunción y Torrevieja.

Por otra parte, la línea 8 estrenará un recorrido definitivo entre el centro y La Mata por la costa, adaptado inicialmente a las obras del Paseo de Los Locos pero que se mantendrá una vez finalizadas. El Ayuntamiento recomienda a los usuarios consultar los nuevos horarios y paradas antes de realizar sus desplazamientos durante los primeros días de funcionamiento de estos cambios.

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