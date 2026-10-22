El Ayuntamiento de Torrevieja lidera la transparencia en toda la Comunitat Valenciana y alcanza el séptimo puesto de España

El Ayuntamiento de Torrevieja se ha convertido en el Consistorio más transparente de la Comunitat Valenciana y ocupa ya el séptimo puesto en el ámbito nacional, según la última actualización del índice DYNTRA. El municipio alcanza un 85,33 % de cumplimiento, con 157 de los 184 indicadores evaluados, consolidándose entre los 10 ayuntamientos más transparentes de España.

El concejal de Innovación y Transparencia, Ricardo Recuero, ha destacado la evolución experimentada por el Ayuntamiento, que ha pasado del puesto 167 al séptimo en el ranking nacional y del puesto 37 al primero de la Comunitat Valenciana. El edil ha atribuido estos resultados al trabajo coordinado de los distintos departamentos municipales y al esfuerzo de los empleados públicos para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información sobre la gestión municipal.

Por áreas, Torrevieja obtiene la máxima puntuación en transparencia económico-financiera y un 95 % en urbanismo y obras públicas. Además, registra un 85,19 % en contratación de servicios, un 81,82 % en transparencia municipal y un 76,92 % en participación ciudadana. El Ayuntamiento asegura que seguirá trabajando para mejorar especialmente los indicadores relacionados con datos abiertos y participación, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.