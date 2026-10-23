René Martínez apela a la unión de la afición y el Orihuela CF para superar las dificultades ante el Valencia Mestalla

El fútbol de la Vega Baja afronta un nuevo fin de semana de competición con compromisos en Segunda Federación, Tercera Federación y Liga Comunitat. El partido más destacado será el que dispute el Orihuela CF este sábado, a las 18:30 horas, en el estadio de Los Arcos, donde recibirá al Valencia Mestalla con la intención de sumar una nueva victoria y consolidar su recuperación.

El conjunto oriolano llega a la cita con diez puntos en su casillero después de imponerse la pasada jornada al Mallorca B a domicilio. Un triunfo importante para poner fin a una racha de cuatro encuentros consecutivos sin ganar, tres de ellos saldados con derrota, en los que el equipo encajó numerosos goles.

En la previa del encuentro, el entrenador del Orihuela, René Martínez, ha querido destacar la unión del vestuario y las dificultades que está atravesando el equipo, marcado por los problemas físicos y las bajas.

«Yo creo que el equipo es una piña y que lo demuestra porque sufre cuando le meten cuatro goles en casa, lo pasa mal», ha señalado el técnico, quien ha explicado que varios futbolistas están compitiendo pese a sus problemas físicos. «Si conocieran los entresijos de cómo estamos en algunas situaciones, seguramente la afición tomaría conciencia de jugadores con enfermedades, con molestias forzando y cómo lo pasan mal», ha añadido.

Martínez considera que la victoria de la pasada jornada debe servir para reforzar la confianza y estrechar la relación con la grada. En este sentido, ha pedido el respaldo de los aficionados en un momento que considera complicado, pero con margen de mejora gracias a la recuperación progresiva de jugadores lesionados.

«Tenemos que abrazarnos con la afición, que ellos entiendan que son momentos difíciles, que estamos cerca de salir de eso», ha manifestado el entrenador, convencido de que llegarán etapas más favorables durante la temporada.

Un Orihuela condicionado por las bajas

El técnico escorpión ha reconocido que preparar el encuentro ante el Valencia Mestalla está siendo especialmente complicado por la escasez de efectivos disponibles, aunque ha asegurado que el equipo tiene un plan para intentar quedarse con los tres puntos.

«Para elegir once jugadores esta semana hay que hacer prácticamente malabares. Esa es la realidad con la que afrontamos la semana, con un lateral derecho, con un lateral izquierdo y un solo central», ha explicado René Martínez.

Pese a estas dificultades, el entrenador ha insistido en que el objetivo es ganar y ha lanzado un mensaje directo a la afición, a la que considera fundamental para afrontar el desgaste físico durante la segunda mitad.

«Hago un llamamiento a la afición para que en la segunda parte, cuando el equipo se quede sin piernas, porque nos vamos a quedar sin piernas, sin oxígeno, sin sangre para poder seguir metiendo el cuchillo hasta el final, que sean ellos nuestros cambios», ha afirmado.

El Orihuela no podrá contar con su capitán, Booker, sancionado con dos partidos de suspensión tras la tarjeta roja que vio en el encuentro de la pasada jornada. Enfrente estará un Valencia Mestalla que ocupa la penúltima posición, con cuatro puntos, por lo que los escorpiones buscarán aprovechar el factor campo para sumar tres puntos importantes.

El Sporting Costa Blanca Torrevieja visita al Ontinyent

En Tercera Federación, el Sporting Costa Blanca Torrevieja jugará el domingo a las 11:30 horas en el campo del Ontinyent.

El conjunto salinero, que ocupa la undécima posición con siete puntos, se enfrentará a un rival directo en la clasificación, ya que el Ontinyent es duodécimo con seis. Los torrevejenses tratarán de recuperarse de la derrota de la pasada jornada y regresar a la senda de la victoria.

Derbi de la Vega Baja entre Almoradí y Tháder

La Liga Comunitat, en su grupo sur, ofrecerá uno de los duelos más atractivos del fin de semana con el enfrentamiento entre el CD Almoradí y el CD Tháder, previsto para el domingo a las 11:30 horas.

Los dos equipos de la comarca llegan con situaciones diferentes. El Tháder ocupa la sexta posición con doce puntos, mientras que el Almoradí es decimotercero, con cinco, y buscará aprovechar el derbi para mejorar sus números en la clasificación.

El tercer representante de la Vega Baja en esta categoría, el FB Redován CF, jugará este sábado a las 18:30 horas en el campo del Gandía. El conjunto redovanense es séptimo, con doce puntos, y tratará de sumar una nueva victoria frente a un rival que ocupa la duodécima posición con cinco puntos.

Una jornada, por tanto, con compromisos importantes para los representantes de la comarca, especialmente para un Orihuela CF que quiere dar continuidad a su último triunfo y que, en palabras de su entrenador, necesitará el apoyo de su afición para superar las dificultades que atraviesa el equipo.