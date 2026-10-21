El Mare Nostrum sigue invicto a domicilio y el Almoradí lidera Segunda Nacional

El balonmano de la Vega Baja deja buenas noticias en sus principales categorías. El Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja logró una nueva victoria a domicilio en Primera Nacional, donde continúa invicto lejos de casa, mientras que el Almoradí Fajovi Únique se ha situado líder de Segunda Nacional tras imponerse con claridad al Florida Universitaria Caixa Popular por 34-18.

Comenzamos con el Mare Nostrum Torrevieja, que sumó dos nuevos puntos en la quinta jornada de Primera Nacional al vencer por 24-26 al Fibritel Balonmano Villafranca, en tierras toledanas.

El equipo dirigido por Aarón Álvarez volvió a demostrar su solvencia como visitante, donde ha conseguido las tres victorias que acumula hasta el momento, después de las logradas anteriormente en Murcia y Algemesí.

Los torrevejenses comenzaron el encuentro apoyándose en una defensa sólida, las intervenciones de Chiqui bajo palos y las rápidas salidas al contraataque. Esa fórmula permitió a los salineros ir tomando ventaja en el marcador, especialmente durante los últimos minutos de la primera mitad, hasta alcanzar una renta de cinco goles al descanso: 11-16.

Tras la reanudación, el Mare Nostrum mantuvo el control del partido y volvió a disponer de cinco tantos de diferencia mediada la segunda parte, con un 18-23 en el minuto 45. Sin embargo, cuando parecía que la victoria estaba encarrilada, el conjunto torrevejense bajó la intensidad y permitió que el equipo local reaccionara. El Villafranca aprovechó esa circunstancia para igualar el encuentro a 24 goles cuando apenas quedaba un minuto y medio para el final.

Afortunadamente para los intereses visitantes, una pérdida de balón de los toledanos y un último tanto de Trino permitieron al Mare Nostrum cerrar el partido con el definitivo 24-26.

Con esta victoria, el conjunto salinero se sitúa séptimo en la clasificación, con seis puntos después de cinco jornadas, y encadena tres triunfos consecutivos, todos ellos lejos de Torrevieja.

El próximo compromiso llegará este sábado, 24 de octubre, cuando el Mare Nostrum tendrá una nueva oportunidad para sumar sus primeros puntos como local. Los torrevejenses recibirán al Balonmano Elda Centro Excursionista Eldense a partir de las seis y media de la tarde en el pabellón Cecilio Gallego.

Y en Segunda Nacional, gran resultado también para el Almoradí Fajovi Únique, que se impuso por un contundente 34-18 al Florida Universitaria Caixa Popular en el pabellón Venancio Costa.

Una victoria que permite al conjunto almoradidense colocarse líder de la categoría, confirmando su buen momento de forma en este inicio de temporada.

El Almoradí afrontará ahora una nueva salida liguera. Será el próximo domingo, 25 de octubre, a las cinco de la tarde, cuando visitará al equipo de Llíria con el objetivo de defender el liderato y continuar sumando resultados positivos.

Así pues, dos buenas noticias para el balonmano de la Vega Baja: el Mare Nostrum sigue creciendo a domicilio en Primera Nacional y el Almoradí Fajovi Únique disfruta del liderato en Segunda Nacional.