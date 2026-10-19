El Orihuela CF rompe su mala racha en Mallorca con un doblete de Usama

El fútbol de la Vega Baja vivió un fin de semana marcado por las fuertes lluvias y las alertas meteorológicas, que provocaron la suspensión de numerosos encuentros. Pese a ello, el Orihuela CF y el Sporting Costa Blanca Torrevieja sí pudieron disputar sus respectivos compromisos en Segunda y Tercera Federación, aunque con resultados opuestos. El conjunto oriolano se reencontró con la victoria al imponerse por 0-2 al Mallorca B, mientras que el equipo salinero sufrió una derrota por 4-1 en su visita al Atlético Levante.

La jornada dejó también sin competición a los representantes comarcales de Lliga Comunitat, ya que los partidos previstos para el domingo fueron aplazados por las condiciones meteorológicas adversas.

El Orihuela CF recupera la sonrisa y deja su portería a cero

El Orihuela CF consiguió una victoria importante en su visita al Mallorca B, al que derrotó por 0-2 gracias a un doblete de Usama. El delantero fue el gran protagonista del encuentro al marcar en el primer minuto de juego y ampliar la ventaja en el minuto 36.

El triunfo permite al conjunto dirigido por René Martínez romper una dinámica negativa de cuatro jornadas consecutivas sin ganar, tres de ellas saldadas con derrotas. Además, el equipo había encajado once goles en esos tres últimos encuentros perdidos y trece en el conjunto de las cuatro jornadas anteriores.

La victoria en Mallorca supone, por tanto, un paso adelante para recuperar confianza y estabilidad defensiva, especialmente porque el Orihuela consiguió mantener su portería a cero.

Aunque el equipo no firmó su mejor actuación con balón, supo aprovechar sus oportunidades y mostró una actitud competitiva que su entrenador considera fundamental para salir de la situación delicada que atravesaba la plantilla.

Tras el encuentro, René Martínez destacó el compromiso de sus futbolistas y la respuesta que ofrecieron después de las últimas semanas de malos resultados.

«Un equipo con alma, un equipo con orgullo y con ganas de revertir la situación», resumió el técnico al valorar la actuación de sus jugadores.

El entrenador reconoció que el Orihuela no había mostrado su mejor versión en el juego ofensivo, pero puso en valor el esfuerzo colectivo y la contundencia defensiva que permitieron asegurar los tres puntos.

«Es probable que sea uno de los partidos donde a nivel de juego con balón no hemos mostrado nuestra mejor versión y, sin embargo, la intensidad, la actitud es lo que probablemente nos ha acercado a ser un equipo que merecía ganar el partido», explicó.

René Martínez destaca la intensidad y el trabajo defensivo

El preparador oriolano detalló que el equipo comenzó presionando en bloque medio-alto y consiguió recuperar balones que le permitieron generar situaciones favorables de ataque. De esa manera llegaron los dos goles de Usama, aunque el entrenador consideró que el conjunto también dispuso de opciones para ampliar la ventaja.

En defensa, el Orihuela supo replegarse cuando fue necesario, manteniendo una estructura compacta y mostrando solidaridad entre sus jugadores para evitar que el Mallorca B pudiera meterse de nuevo en el encuentro.

Martínez también tuvo palabras de reconocimiento para Iván Buigues, cuyo rendimiento bajo palos contribuyó a mantener la portería a cero.

«Ya sabíamos que es un porterazo, pero me gusta que le salgan bien las cosas porque se lo merece por el trabajo que hace diariamente», señaló el entrenador, que también destacó la labor de los guardametas del equipo.

El técnico se mostró satisfecho por la respuesta física y competitiva de la plantilla durante los noventa minutos, un aspecto que había generado preocupación en las últimas jornadas.

«Han dado un nivel de actitud y de intensidad que es el mínimo exigible que necesitamos para defender esta camiseta», afirmó René Martínez.

La victoria representa un alivio para el Orihuela CF, que necesitaba cortar cuanto antes la mala racha y recuperar sensaciones. El resultado no resuelve todos los problemas del equipo, pero sí supone una oportunidad para afrontar los próximos compromisos con mayor confianza.

El Sporting Costa Blanca Torrevieja cae ante el Atlético Levante

En Tercera Federación, el Sporting Costa Blanca Torrevieja no pudo prolongar las buenas sensaciones y perdió por 4-1 en su visita al Atlético Levante UD.

El conjunto local tomó ventaja en la primera mitad gracias a dos goles de Alonso. El primero llegó en el minuto 18 y el segundo, desde el punto de penalti, en el 26, dejando al equipo salinero con la obligación de reaccionar tras el descanso.

El Torrevieja consiguió recortar distancias en el minuto 48 por medio de Gálvez, un tanto que abría la posibilidad de volver a meterse en el partido. Sin embargo, Assis marcó el 3-1 en el minuto 67 y Luismi, también de penalti, estableció el definitivo 4-1 en el minuto 76.

La derrota impide al equipo de la Vega Baja sumar en una salida complicada ante un rival situado en la zona alta de la clasificación.

Pese al resultado, la situación del Sporting Costa Blanca Torrevieja no se considera todavía motivo de alarma. El equipo afronta su primera temporada en Tercera Federación después del ascenso conseguido la pasada campaña y continúa adaptándose a las exigencias de la categoría.

El conjunto salinero deberá seguir trabajando para mejorar sus prestaciones y encontrar la regularidad necesaria para competir con mayores garantías durante el resto de la temporada.

La alerta meteorológica aplaza la jornada de Lliga Comunitat para los equipos de la comarca

Las consecuencias del temporal también se dejaron notar en Lliga Comunitat, donde los tres representantes de la Vega Baja no pudieron disputar sus encuentros previstos para el domingo.

Los partidos del FB Redován, el CD Thader y el CD Almoradí quedaron aplazados debido a las fuertes lluvias y tormentas y a las alertas meteorológicas activadas en distintas zonas.

En una jornada marcada por las suspensiones en diferentes categorías, el Orihuela CF fue el representante comarcal que terminó con mejores sensaciones gracias a una victoria que necesitaba para dejar atrás su crisis de resultados. El Sporting Costa Blanca Torrevieja, por su parte, tendrá que pasar página tras la derrota en Valencia y centrarse en mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.