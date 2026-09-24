El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el corte del primer tramo de las obras de reurbanización del paseo de la Playa de Los Locos

Las obras de reurbanización del paseo de la Playa de Los Locos en Torrevieja entran en una nueva fase con el inicio del corte del primer tramo, entre la calle La Sal y la Curva del Palangre. Tras varias semanas de trabajos previos para localizar servicios subterráneos, realizar estudios topográficos y geotécnicos, sondeos e investigaciones con georradar, la actuación comienza ya sobre el terreno.

El Ayuntamiento mantiene abierta la avenida de las Habaneras para garantizar la circulación por Mariano Ruiz Cánovas. La actuación se ejecutará de forma consecutiva en cuatro tramos para reducir las afecciones a residentes, comercios y actividad turística. Cada tramo se desarrollará además en dos fases: primero se actuará en la zona más próxima al mar, manteniendo accesos a edificios y garajes, así como pasos protegidos hacia la playa; posteriormente se abrirá la parte ya ejecutada y se trabajará en el lado contrario, habilitando pasarelas peatonales y accesos para vehículos a los garajes.

El proyecto cuenta con una inversión de 8,59 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, con finalización prevista para el 1 de enero de 2028. Además, las obras obligan a modificar provisionalmente el recorrido de ida de la línea 8 Centro-La Mata del transporte urbano, mientras que el trayecto de vuelta mantiene por ahora su itinerario habitual.