El Ayuntamiento de Torrevieja adjudica por 1,54 millones la primera fase de reurbanización del Parque Empresarial Casa Grande

El Ayuntamiento de Torrevieja daba el visto bueno en la JGL ordinaria celebrada el viernes a la adjudicación las obras de reurbanización de la primera fase del Parque Empresarial Casa Grande a la empresa CHM Obras e Infraestructuras por 1,54 millones de euros. Los trabajos, con un plazo de ejecución de siete meses, supondrán una renovación integral de este espacio empresarial para mejorar la accesibilidad, la movilidad, la seguridad vial y los servicios urbanos.

La actuación afectará al sector comprendido entre la calle Pañol y la avenida Rosa Mazón, incluyendo varias calles interiores y parte de la avenida Delfina Viudes. El proyecto contempla la renovación de aceras y calzadas, la reorganización del tráfico y del estacionamiento para evitar la ocupación de zonas peatonales, así como la instalación de nueva señalización y medidas para reducir la velocidad de los vehículos.

Además, se modernizarán las infraestructuras urbanas con la renovación del alumbrado público, dotado de sistemas de telecontrol, y el soterramiento de las redes de telecomunicaciones. El Ayuntamiento destaca que esta intervención, diseñada junto a las empresas del parque, busca adaptar uno de los principales espacios productivos de la ciudad a las necesidades actuales de trabajadores y empresas.

Retén de Policía Local y Vía Verde

Pero hay más asuntos de interés que han pasado por Junta de Gobierno Local en Torrevieja en los últimos días. Sirva de ejemplo que en la sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el pasado martes se daba el visto bueno al pliego para contratar las obras de acondicionamiento del local que albergará el retén de la Policía Local en el centro de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local ordinaria también adjudicaba el viernes a la UTE Cuatroteca la redacción del proyecto y la dirección de obra para la reparación de la Vía Verde por 77.129 euros. El proyecto, que deberá redactarse en un plazo de dos meses, permitirá definir las actuaciones necesarias para mejorar este corredor de 6,7 kilómetros que discurre sobre el antiguo trazado ferroviario Albatera-Torrevieja.

La intervención busca hacer más seguro y cómodo el recorrido para peatones y ciclistas, favoreciendo la movilidad sostenible y el uso deportivo y recreativo de este itinerario que conecta distintas zonas urbanas y naturales de la ciudad.