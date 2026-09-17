La Plataforma por la Sanidad Pública acusa al president de la Generalitat de "sumar más promesas a la nula inversión en Torrevieja"

La Plataforma Ciudadana por una Sanidad 100% Pública y de Calidad del Departamento de Torrevieja cuestiona los anuncios realizados por el president de la Generalitat durante su visita al Hospital de Torrevieja en relación con la ampliación del centro (a seis años vista y con una inversión global de 175 millones de euros) y sostiene que las inversiones prometidas para el departamento sanitario acumulan años de retrasos e incumplimientos.

El colectivo asegura que muchas actuaciones anunciadas, como la misma ampliación del hospital o las mejoras en varios centros de salud, aparecen repetidamente en los presupuestos autonómicos sin llegar a ejecutarse. Según el análisis de la plataforma, proyectos como la ampliación del centro de salud de Guardamar, la construcción del segundo centro de salud de Orihuela Costa, la reforma del CSI La Loma de Torrevieja o las actuaciones previstas en San Miguel de Salinas han sufrido sucesivos aplazamientos o mantienen inversiones mínimas destinadas únicamente a la redacción de proyectos.

Respecto al Hospital de Torrevieja, valoran que la inversión materializada desde 2023 ha sido muy reducida, pese a las necesidades derivadas del crecimiento poblacional del área. El colectivo denuncia además una progresiva devaluación de la sanidad pública y advierte de un mayor peso de la iniciativa privada en la asistencia sanitaria de la comarca de la Vega Baja. Por ello, considera que las últimas promesas de inversión del Consell carecen de credibilidad mientras no se traduzcan en obras ejecutadas y mejoras visibles para los usuarios del departamento de salud de Torrevieja.