Tres heridos y varios coches implicados al salirse de la A-7 a la altura de Cox un camión de mercancías peligrosas

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico, en el que se han visto implicados varios vehículos, tras salirse de la vía un camión que transportaba mercancías peligrosas, concretamente compuestos químicos y resina, en la autovía A-7 a su paso por la localidad de Cox.

El camionero, de 55 años, es uno de los tres afectados por el siniestro, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). El CICU ha recibido el aviso del accidente a las 08.42 horas y hasta el lugar se han movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), dos del Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Transporte No Asistido (TNA).

Los servicios sanitarios han atendido al conductor del camión por politraumatismos y, más tarde, ha sido trasladado en el SAMU al Hospital de la Vega Baja. Asimismo, han sido atendidas dos mujeres: una de ellas, por una erosión en un brazo y contusión en una pierna, y, otra, de 24 años, por un esguince cervical. Ambas han sido trasladadas al mismo centro hospitalario en un SVB y en la unidad de TNA.

El suceso ha ocurrido en el kilómetro 546 de la citada vía, en dirección a Murcia. A su llegada, los bomberos han tirado espuma para evitar que avanzara una fuga de resina y que se inflamara, según el CPBA. Ante este suceso, el cuerpo de seguridad ha movilizado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamentos varios, además de un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Orihuela.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), tras recibir el aviso del accidente de tráfico, ha llegado a activar la situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por vertido de combustible.

Según ha precisado este organismo a través de la red social X, este escenario se activa ante accidentes que, pudiendo ser controlados con los medios de intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas, bienes o el medio ambiente que estén o que puedan verse amenazados por los efectos derivados del siniestro.