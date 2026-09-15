El SC Torrevieja cae ante el Vall de Uxó pese a merecer más en su estreno en el Nelson Mandela

El Sporting Costablanca Torrevieja no pudo brindar una victoria a su afición en el estreno del Nelson Mandela en Tercera Federación y cayó por 0-2 ante la UD Vall de Uxó en la segunda jornada del campeonato. Un resultado demasiado duro para los méritos del conjunto salinero, que ofreció mejores sensaciones durante buena parte del encuentro y tuvo opciones para haber obtenido un resultado más favorable.

El equipo dirigido por Diego Piquero fue creciendo con el paso de los minutos después de un inicio en el que el conjunto castellonense intentó hacerse con el control. El Sporting comenzó a generar peligro y terminó dominando buena parte de la primera mitad, pero cuando el empate parecía el resultado más lógico al descanso llegó el primer golpe visitante.

En el minuto 43, Luengo aprovechó una acción embarullada dentro del área para adelantar al Vall de Uxó y poner el 0-1. El tanto obligaba al Torrevieja a remontar en la segunda parte después de haber realizado un buen trabajo durante el primer periodo.

El panorama se complicó todavía más poco después de la reanudación. Jota vio la segunda tarjeta amarilla antes de cumplirse los diez primeros minutos de la segunda mitad, dejando al Sporting con diez jugadores. Piquero movió el banquillo en busca de soluciones y el equipo siguió intentando encontrar el empate pese a la inferioridad.

El conjunto salinero no se rindió y continuó buscando la portería visitante, con especial protagonismo de Johan en el tramo final. Sin embargo, el esfuerzo y la inferioridad numérica acabaron pasando factura. En el minuto 85, Forner sentenció el encuentro con el definitivo 0-2.

El SC Torrevieja se queda así sin premio en su primer partido como local en Tercera Federación, aunque deja la sensación de que el resultado no refleja completamente lo visto sobre el césped. El equipo de Piquero mostró argumentos para competir en la categoría y tendrá ahora que buscar tres puntos en la próxima jornada, en su visita al CD Acero en Puerto de Sagunto.