vega baja deportes 24/12/2025

El presidente del Orihuela CF muestra su intención de contar con un nuevo estadio

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF no quiere esperar a que se construya la Ciudad Deportiva para tener un nuevo estadio propio. El presidente del club, Eloy Moreno, considera que para que eso ocurra tienen que pasar varios años y cree que el tener un nuevo campo es una prioridad que debe ejecutarse lo antes posible para conseguir la profesionalidad del club. Es por ello que ya está estudiando la forma de que se construya ese nuevo estadio y, si es posible, que cuente con la colaboración del Ayuntamiento. Así lo ha hecho saber el presidente del Orihuela durante el programa "Conexión Los Arcos" de Vega Fibra TV.

En nuestro espacio de deportes de hoy ofrecemos un fragmento de esas declaraciones de Eloy Moreno en el citado programa.

