El Orihuela CF termina el año 2025 con una importante victoria en casa del Getafe B (2-3)

Termina el año 2025 para todas las competiciones ligueras de fútbol, que reanudarán la marcha en enero. En la categoría de Segunda RFEF, el Orihuela CF se marchó de vacaciones tras vencer y convencer en su visita a Getafe frente a un rival directo, al que ganó por 2-3. Con este triunfo, los de la Vega Baja se meten de lleno en la lucha por los puestos de promoción de ascenso.

En este espacio de deportes de hoy analizamos la última jornada del año y ofrecemos las palabras del entrenador del Orihuela CF, Carlos de las Cuevas, tras su victoria en Getafe.