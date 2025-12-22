vega baja deportes 22/12/2025

El Orihuela CF termina el año 2025 con una importante victoria en casa del Getafe B (2-3)

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Termina el año 2025 para todas las competiciones ligueras de fútbol, que reanudarán la marcha en enero. En la categoría de Segunda RFEF, el Orihuela CF se marchó de vacaciones tras vencer y convencer en su visita a Getafe frente a un rival directo, al que ganó por 2-3. Con este triunfo, los de la Vega Baja se meten de lleno en la lucha por los puestos de promoción de ascenso.

En este espacio de deportes de hoy analizamos la última jornada del año y ofrecemos las palabras del entrenador del Orihuela CF, Carlos de las Cuevas, tras su victoria en Getafe.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer