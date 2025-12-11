Bigastro inicia hoy sus actividades para reconocer la trayectoria de "Tonono"

Bigastro inicia hoy jueves 11 de diciembre una semana en la que se va a poner el acento en el deporte y, sobre todo, en rendir homenaje a la figura de Manuel Rodríguez, conocido popularmente como “Tonono”. Para ello, se ha presentado un el programa de actos que va a incluir desde una charla formativa, hasta un homenaje, pasando por visitas y reencuentros con antiguos alumnos. Unas actividades que van a tener lugar, coincidiendo con la visita de “Tonono” a la Vega Baja, con motivo del partido que el filial de la UD Las Palmas va a disputar, este domingo a las 12:00 horas, contra el Orihuela CF en Los Arcos.

La programación arranca hoy jueves 11 de diciembre, con una charla formativa titulada «Perfil del técnico y la racionalidad en el proceso formativo de los jóvenes futbolistas», impartida por el propio “Tonono” en el Auditorio Municipal Francisco Grau a partir de las 19:30 horas. La ponencia abordará la importancia del conocimiento del niño, la misión del entrenador formador, el método racional y progresivo y la necesidad de evitar prácticas que dificulten un desarrollo educativo saludable.

El primer teniente de alcalde, Antonio Meseguer, ha hecho un llamamiento a la participación en todos estos actos: “queremos que Tonono reciba el calor de la ciudadanía”. A esta charla, según ha explicado el concejal de Deportes, José Javier Úbeda, se ha invitado a “todos los coordinadores y entrenadores de la comarca”. El actual entrenador de la Escuela de Fútbol de Bigastro, Víctor Yoni, ha hecho hincapié en que esta charla hará énfasis en “la importancia de la educación y el respeto en el fútbol base”.

El viernes 12 de diciembre continuará la actividad con un entrenamiento dirigido por “Tonono” en el Polideportivo Municipal El Molino, donde participará el equipo infantil de la Escuela Municipal de Fútbol de Bigastro. Por la tarde, el Auditorio Municipal acogerá un encuentro de antiguos alumnos de la Escuela de Iniciación al Fútbol, que incluirá una charla de reencuentro y la proyección de vídeos de recuerdo, seguida de una cena.

La jornada más emotiva llegará el sábado 13 de diciembre. A las 11:00 horas, el Polideportivo Municipal será el punto de encuentro aprovechando la celebración de partidos de distintas categorías. Posteriormente, a las 13:00 horas, se llevará a cabo un acto de homenaje que incluirá la entrega de una placa, la inauguración de un busto conmemorativo y el reconocimiento oficial de la Escuela de Iniciación al Fútbol de Bigastro a la figura de “Tonono”. También se realizará la entrega de camisetas a antiguos alumnos y una foto oficial.

Toda esta agenda deportiva concluirá el domingo, cuando Manuel Rodríguez tenga el honor de dar el pistoletazo de salida, junto a la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, y el propio Úbeda, de la XIII Joaquinesca, una de las citas deportivas más importantes de la Navidad en la Vega Baja.

TRAYECTORIA DE MANUEL RODRÍGUEZ "TONONO"

La vinculación deportiva de Manuel Rodríguez “Tonono” con Bigastro comienza en 1986, cuando el Bigastro CF lo fichó, procedente de la SD Huesca. Rodríguez llegó a nuestro municipio con la clara intención de fundar una escuela deportiva. Una idea que puso en conocimiento del Ayuntamiento, que recibió la idea “con muchísimo entusiasmo”. Tras mucho esfuerzo, y con la ayuda de varias empresas, esta escuela de fútbol acabó siendo una realidad, convirtiéndose en la primera de toda la Vega Baja.

En su primera temporada en activo, la Escuela de Fútbol contó con 220 jóvenes, encargándose “Tonono” de entrenarlos a todos ellos. Asimismo, su implicación iba más allá de lo puramente físico, educando a los deportistas en aspectos esenciales como el reglamento, con la colaboración del árbitro de Primera División, el murciano José Francisco Pérez Sánchez.

La trayectoria de Manuel Rodríguez al frente de la Escuela de Fútbol de Bigastro no solo dejó buenos recuerdos en la memoria de los jóvenes, también en el palmarés del municipio. A finales de la década de 1980, esta institución fue distinguida con el título de “Mejor Escuela de Fútbol de España”, superando a otros centros de gran renombre como el del Mareo, vinculada al Sporting de Gijón.

Actualmente, Manuel Rodríguez es Director de Captación y Formación de la UD Las Palmas, donde desarrolla su labor con tenacidad y diligencia.