vega baja deportes 10/12/2025

Carlos de Las Cuevas afirma que aspira a lo máximo como nuevo entrenador del Orihuela CF

El director deportivo del club, José María Cases, desmiente que algún jugador pidiera entrenar por la mañana y asegura que fue el propio Pato quien decidió apartarse

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF ha llevado a cabo la presentación oficial de Carlos de Las Cuevas como nuevo entrenador tras el abandono de Pato. El director deportivo del club, José María Cases, ha dejado claro que pese a que se ficharon a los dos hermanos de Las Cuevas, Carlos y Miguel, el entrenador es el primero de ellos, si bien Miguel aporta su experiencia como jugador en las decisiones. Además, Cases también explica todo lo que ocurrió con Pato, dejando claro que fue él quien decidió dejar el puesto de entrenador, y desmiente que hubieran jugadores que presionaran para entrenar por las mañanas y que eso pudiera haber desembocado en la decisión de Pato.

Por su parte, Carlos de Las Cuevas afirma que aspira a todo con el Orihuela desde su puesto de entrenador, y explica en qué estado se ha encontrado a la plantilla.

Puedes escuchar las declaraciones de de Las Cuevas y de Cases en este espacio de deportes.

