Los hermanos de Las Cuevas debutan en Cuenca como entrenadores del Orihuela CF

El Orihuela CF juega decimocuarta jornada de liga de Segunda RFEF este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en Cuenca frente al Conquense con el debut del tándem de entrenadores formado por los hermanos Carlos y Miguel de Las Cuevas como principal novedad. El partido, además, tiene mucha importancia deportiva, ya que el Conquense se sitúa a un solo punto por encima de los oriolanos. De esta forma, cualquier resultado que se de tendrá consecuencias directas en la clasificación.

También este fin de semana habrá jornada en la Lliga Comunitat con el derbi comarcal Redován-CD Thader que se jugará el domingo a las 11:30 horas, y el partido del SC Torrevieja en casa ante el L'Olleria que se disputará mañana sábado a las 17:00 horas.

En el resto de categorías regionales, de Primera Valenciana hacia abajo, no habrá competición este fin de semana.