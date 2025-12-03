Pato dejará de ser entrenador del Orihuela CF y pasará a formar parte de la Comisión Deportiva

El Orihuela CF ha emitido un comunicado en el que anuncia que Pato dejará de ser el entrenador del primer equipo y pasará a formar parte de la Comisión Deportiva del Club, si bien continuará en el banquillo hasta que la entidad contrate a un sustituto. A continuación reproducimos íntegro el comunicado:

"Desde el club informamos que nuestro entrenador del primer equipo Pato dejará su puesto de entrenador en los próximos días. El relevo será tan pronto como el club realice la contratación de un nuevo entrenador. Esta decisión viene motivada estrictamente por una falta de disponibilidad horaria que el cargo requiere por su profesión laboral, Pato que es hombre de la casa y persona de máxima confianza del club pasa a formar parte de la comisión deportiva junto con José María Cases y seguirá en este departamento ligado al club. El club agradece a Pato además de todo este tiempo como entrenador que haga un esfuerzo extra y siga al mando del equipo hasta la llegada de un nuevo técnico".

Al margen del comunicado oficial, en este tiempo de deporte analizamos lo ocurrido.