El tándem formado por los hermanos Carlos y Miguel de Las Cuevas se hacen con el banquillo del Orihuela CF

El tándem de los hermanos Carlos y Miguel de Las Cuevas toman las riendas del primer equipo del Orihuela CF como entrenadores en sustitución de Pato, que se desvincula así del puesto y pasa a formar parte de la Comisión Deportiva del club. Carlos es un entrenador joven con gran capacidad de trabajo y ambiciosa propuesta de fútbol, que anteriormente dirigió a equipos como el Hércules B y el Torrellano. Miguel por su parte, vuelve al club donde se retiró como futbolista con mucha ilusión y ambición de volver a trabajar en Los Arcos.

Los nuevos técnicos se incorporaran desde hoy a los entrenamientos y el club ha tramitado su ficha para que puedan dirigir al equipo el próximo sábado en el partido ante el Conquense fuera de casa. Aunque todas las decisiones las adoptarán de forma conjunta, quien podrá la licencia será Carlos.

BALONMANO

Por otra parte, el pasado fin de semana tuvo lugar una nueva jornada de liga en las categorías de Primera y Segunda Nacional de balonmano. En la primera de ellas, el Mare Nostrum Torrevieja perdió 33-24 en Leganés y jugará de nuevo este sábado 6 de diciembre, a las 12:00 horas, en casa ante el Móstoles. En Segunda Nacional, el Almoradí Fajovi Únique ganó 32-25 al Marni B y este fin de semana tendrá descanso al no haber jornada de liga en esta categoría.