Molins acogerá este domingo la XI Carrera del Pavo y Papá Noel con récord de participación

La pedanía oriolana de Molins será este domingo 7 de diciembre el escenario de la undécima edición de la Carrera del Pavo y Papá Noel, una prueba deportiva ya consolidada como uno de los eventos más multitudinarios del calendario local y que marca el inicio de la Navidad en el municipio. La organización prevé batir el récord de participación, con el límite máximo de 500 dorsales para adultos y 250 para categorías infantiles prácticamente agotado.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, han presentado esta mañana el evento acompañados por Rafael Barrios y Reyes Esquiva, representantes de la Asociación de Amigos de la Cultura y del Mundo Rural, entidad organizadora, así como por el presidente del Club Atletismo Tragamillas, Paco Belmonte, y la presidenta de la AECC Orihuela, Conchi Martínez. También estuvieron presentes los ediles Víctor Valverde (Desarrollo Rural), Noelia Grao (Medio Ambiente) e Irene Celdrán (Sanidad), junto a colaboradores y voluntarios.

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha subrayado que la prueba supone “el arranque de la Navidad deportiva en Orihuela” y la definió como “una de las más entrañables y familiares del calendario deportivo municipal, en un entorno rural magnífico como Molins”. Sigüenza ha invitado a la ciudadanía a participar y asistir, y ha adelantado que “hay preparadas varias sorpresas para esta edición”.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado que “pocas cosas se hacen once veces si no se hacen bien. La Carrera del Pavo se ha ganado su lugar en el calendario y hoy es una referencia para Orihuela y para toda la Vega Baja”.

Como novedad, este año la carrera incorpora la distancia de 10 kilómetros, que se suma a la habitual de 5 kilómetros. El presidente del Club Tragamillas, Paco Belmonte, explicó que los 5K serán “una vuelta al circuito”, mientras que los 10K requerirán “dos vueltas completas”. La participación en los 5 kilómetros está permitida a partir de los 14 años, y en los 10 kilómetros, a partir de 16 años.

Habrá seis categorías en adultos, más dos categorías locales, así como cinco categorías infantiles desde la Sub 14 hasta los Chupetines, que incluirá a los menores de cinco años y tendrá carácter no competitivo. La carrera de adultos comenzará a las 10:00 horas y la infantil a las 11:30 horas.

Belmonte confirmó que las inscripciones “van camino de romper todos los récords” y recordó que no habrá inscripciones el día de la prueba. La entrega de dorsales se realizará el sábado 6 de diciembre en el Centro Cívico de Molins, de 18:00 a 21:00 horas y también el domingo antes de cada carrera.

NOVEDADES TÉCNICAS Y AMBIENTACIÓN

La organización ha confirmado que la prueba contará con un nuevo circuito y un despliegue técnico y visual nunca visto. Rafael Barrios, de la Asociación de Amigos de la Cultura y del Mundo Rural, ha anunciado que habrá un dron grabando el recorrido, globo de ritmo para los 10K, castillo de fuegos artificiales en la salida, más de cinco puntos musicales durante la carrera, una camiseta con diseño renovado, medalla infantil personalizada y avituallamiento con caldo con pelota y opción específica para celíacos gracias a Acecova.

Además, este año se reforzará la ambientación con un gaitero en directo durante el recorrido. Barrios señaló que “se ha trabajado para ofrecer una edición totalmente nueva, con detalles que motiven al corredor y mejoren la experiencia de participación”.

Por su parte, Reyes Esquiva ha recordado que la prueba se ha convertido “en un referente provincial e incluso vienen corredores del extranjero”. Según las previsiones, “el domingo puede haber más gente en Molins que habitantes tiene el propio pueblo, lo que demuestra la envergadura del evento”. Como acción solidaria, se celebrará un corte de jamón solidario, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que también se donará 1 euro de cada inscripción de los adultos.

Esquiva ha destacado que entre los premios tenemos los pavos de 18 kg para los ganadores absolutos de 5K y 10K; pollo campero para los vencedores locales y entrenamientos gratuitos en gimnasios para los tres primeros de cada categoría; y sorteos con dorsales: vale de 100 euros en joyería, televisor de 40”, móvil, auriculares, relojes deportivos, un mes de gimnasio, sesión de fisioterapia y productos gastronómicos locales… Además, ha anunciado que este año la organización rendirá un reconocimiento especial a la Policía Local y Protección Civil, “por su labor decisiva en la coordinación y seguridad de la prueba”.

Los trofeos oficiales, por primera vez, han sido diseñados y elaborados por el alumnado del Colegio Antonio Sequeros, en un proyecto educativo que ha implicado a los estudiantes en el espíritu de la carrera.

Los organizadores piden a los vecinos que salga a las calles de Molins para animar a los corredores y vivir la jornada como “una fiesta del deporte y de la convivencia. Molins es siempre una buena idea, pero el día de la Carrera del Pavo lo es aún más”, ha finalizado Sigüenza.