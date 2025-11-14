El Orihuela CF recibe este sábado al Rayo Vallecano B en Los Arcos

El Orihuela CF regresa a la liga de Segunda RFEF tras el aplazamiento de su último partido con motivo de la final de la Copa Federación del padado fin de semena. Los oriolanos reciben en Los Arcos al Rayo Vallecano B mañana sábado a las 19:00 horas, en un encuentro que ha sido declarado Día del Club y los abonados tienen que pasar por taquilla.

También hay jornada de liga este fin de semana en las categorías regionales, como la Lliga Comunitat, en la que destacamos los partidos de los equipos de la Vega Baja (SC Torrevieja-Jávea, CD Thader-Olimpic y Novelda UCF-Redován).

MEDIA MARATÓN DE ORIHUELA

Tamibén este fin de semana destaca la celebración de la Media Maratón Ciudad de Orihuela que alcanza su 26 edición y que va acompañada, una vez más, de una carrera de 8k. La salida será a las 10:30 horas desde la glorieta Gabriel Miró este domingo 16 de noviembre.