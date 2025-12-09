El Orihuela CF empató sin goles en su visita a Cuenca frene al Conquense en Segunda RFEF

El largo puente de este fin de semana ha estado acompañado por una nueva jornada de liga en Segunda RFEF y en Lliga Comunitat. El resto de categorías regionales ha tenido descanso, por lo que solo Orihuela CF, SC Torrevieja, Redován y Thader han disputado partidos, centrándonos únicamente en los equipos de la Vega Baja.

En Segunda RFEF, el Orihuela CF empató sin goles en su visita a Cuenca frente al Conquense, en el debut del tándem de entrenadores formado por los hermanos Carlos y Miguel de Las Cuevas, mientras que en Lliga Comunitat, el SC Torrevieja venció 2-0 al L'Olleria y el Thader ganó 1-3 al Redován en el derbi comarcal.