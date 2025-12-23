Francisco Pizana y Ruben Zurdo, del RCN Torrevieja, logran oro y plata en el Open de Remo Inddor

El pasado fin de semana 13 y 14 de diciembre finalizó el V Circuito Open de Remo Indoor tras la celebración de tres regatas, en las que los deportistas han competido en pruebas de distancias oficiales y modalidad sprint, con diferentes recorridos y un alto nivel de participación.

El Real Club Náutico Torrevieja ha contado con una destacada representación, obteniendo excelentes resultados que reflejan el buen trabajo y la preparación de sus remeros. En la categoría Veterano (V40), Rubén Zurdo López ha realizado una magnífica actuación, finalizando en segunda posición en la clasificación general tanto en las pruebas de distancias oficiales como en los sprints, tras la suma de puntos de las tres regatas disputadas. Su regularidad a lo largo del circuito ha sido clave, destacando especialmente su victoria en la prueba de 1.000 metros celebrada durante la última regata del campeonato.

Por su parte, Francisco José Pizana Iniesta ha logrado un importante triunfo al proclamarse campeón en la categoría Sprint Peso Ligero Absoluto, demostrando un gran nivel competitivo y una excelente capacidad de rendimiento en las pruebas de máxima intensidad, lo que le ha permitido subir a lo más alto del podio.

Estos resultados ponen de manifiesto el buen momento que atraviesa la sección de remo del RCN Torrevieja, así como el esfuerzo, la constancia y el compromiso de sus deportistas y cuerpo técnico.

Desde el Real Club Náutico Torrevieja queremos expresar nuestra más sincera enhorabuena a ambos remeros por los logros conseguidos y transmitirles nuestro apoyo y ánimo de cara a sus próximos retos y competiciones.

VICTORIA DEL UMH ORIHUELA RUGBY

El sábado 20 de diciembre por la tarde, el equipo sénior del UMH Orihuela Rugby disputó un nuevo encuentro de la Liga 3ª Territorial – Zona Sur de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana frente al Paterna Ciencias Horta CR, al que venció por 34-12.

Bajo una tarde soleada, con buen ambiente en la grada, el partido comenzó muy igualado. Ambos equipos alternaron ataques y defensas, llegando a la media hora de juego con un marcador de 5-12 favorable al conjunto valenciano. A partir de ese momento, el equipo oriolano subió el ritmo y encadenó varias fases ofensivas que dieron sus frutos. Al descanso, el UMH Orihuela logró darle la vuelta al marcador, marchándose con ventaja de 19-12.

En el inicio de la segunda parte, el conjunto local salió decidido a mantener su liderazgo, combinando una defensa muy sólida con constantes ataques en campo rival. Fruto de ese dominio llegaron varios ensayos transformados y un golpe de castigo que ampliaron la diferencia en el marcador.

El UMH Orihuela supo gestionar bien el encuentro hasta el final, cerrando el partido con una victoria contundente por 34-12.

Como es tradición en el rugby, ambos equipos compartieron un agradable tercer tiempo junto a familiares y aficionados, poniendo el broche final a una gran tarde de rugby.

Ahora toca el descanso por las fiestas y preparar el primer partido del año nuevo, que se disputará el fin de semana del 11 de enero, fuera de casa, frente al conjunto valenciano Edetrans/UER Montcada.