El Orihuela CF mantiene el pleno con una nueva victoria en su estreno en Los Arcos

El Orihuela CF continúa con paso firme en su estreno liguero en el Grupo 3 de Segunda Federación. El conjunto amarillo se impuso por 1-0 al Lorca Deportiva este domingo en el estadio de Los Arcos y encadena su segunda victoria consecutiva, después del triunfo logrado en la primera jornada ante el Murcia Imperial (1-2).

El equipo oriolano volvió a mostrar su solidez para sacar adelante un encuentro igualado y de marcador corto ante un Lorca Deportiva que llegaba a Orihuela después de empatar en su estreno frente al Elche Ilicitano (1-1).

El 1-0 permite al Orihuela CF mantener el pleno de seis puntos tras las dos primeras jornadas y confirmar su buen arranque de competición. Los amarillos afrontarán ahora la tercera jornada con la confianza reforzada después de haber resuelto sus dos primeros compromisos con sendas victorias.

El triunfo supone además un nuevo impulso para un equipo que aspira a situarse en la zona alta de la clasificación y que ha comenzado el campeonato mostrando una importante fortaleza defensiva.