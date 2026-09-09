Los 300 alumnos del CEIP Virgen de la Puerta de Orihuela inician mañana el curso en los colegios de Molins y La Campaneta

Confirmado. La inspección ha decretado el cierre del CEIP Virgen de la Puerta de Orihuela de modo que sus 300 alumnos comenzarán el curso mañana jueves desplazados a los colegios de las pedanías de Molins y La Campaneta. En declaraciones a Onda Cero Vega Baja, Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (COVAPA), ha puesto énfasis en la gravedad en la situación recordando que el Consejo Escolar Municipal ya aprobó el derribo y construcción del centro en el año 2019, por lo que ha lamentado la inacción desde entonces de los sucesivos gobiernos de todo signo político.

Por su parte, el edil portavoz de Cs, José Aix, ha tildado la situación del CEIP Virgen de la Puerta de "vergüenza". Así lo ha calificado esta mañana en una comparecencia para analizar el arranque del curso escolar en Orihuela donde esta mañana se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento una concentración y sonora protesta convocada por la comunidad educativa y vecinos del barrio del Rabaloche para exigir "aulas dignas y un futuro justo".

Y es que ahora ya se confirma que los alumnos del Virgen de la Puerta permanecerán escolarizados durante meses en pedanías hasta que esté listo el centro en aulas prefabricadas, en una parcela que se ubica en el cercano barrio de San Isidro. El desconcierto para las familias llegaba este mismo lunes por la tarde, cuando se les comunicaba que la inspección educativa había decretado el cierre de las instalaciones a fecha 1 de septiembre por sus problemas estructurales y el consiguiente riesgo para la comunidad educativa. De hecho, los docentes ya habían iniciado su labor en el centro. Así, se fijaba el traslado de los alumnos de Infantil y 1º de Primaria al colegio de Molins y los de 2º a 6º a La Campaneta. Relataba la situación en Onda Cero Vega Baja Marta Tafalla, delegada del STEPV y portavoz de la Asamblea de Docentes de la Vega Baja.

A pesar de los intentos del equipo de Gobierno hasta el último minuto por evitar llegar a esta situación y en el seno de una tensa reunión, la misma tarde del lunes se abrían otros interrogantes como los relativos al servicio de comedor, teniendo en cuenta que más del 95% de los alumnos del Virgen de la Puerta están becados y por tanto son usuarios.

Para tranquilidad de las familias, la directiva del CEIP Virgen de la Puerta ya ha comunicado cómo se va a organizar el transporte a partir de mañana, con salidas y llegadas de los buses escolares desde el parking del IES Las Espeñetas, al tiempo que ha garantizado que el servicio de comedor se mantiene.

Comunicado conjunto

Por otra parte, las comunidades educativas receptoras de los CEIP Nuestra Señora de Monserrate de Molins y Nuestra Señora del Pilar de La Campaneta han mostrado en un comunicado su preocupación por la llegada de alumnado del CEIP Virgen de la Puerta tras el cierre de este centro. Aunque aseguran que no se oponen a acoger a estos estudiantes, reclaman que el proceso se realice con planificación, transparencia y recursos suficientes.

Las familias piden una reunión urgente con la Conselleria, el Ayuntamiento y el resto de las administraciones implicadas para conocer cómo se organizará el traslado, qué impacto tendrá en los espacios y servicios de los centros receptores y cómo se garantizará que ningún alumno resulte perjudicado. Además, denuncian la incertidumbre generada por los continuos cambios de información durante los últimos días y reclaman diálogo y soluciones consensuadas que prioricen el bienestar de todos los niños y niñas afectados.