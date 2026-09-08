Incertidumbre en el arranque del curso en Orihuela a la espera de confirmar dónde se ubicarán los alumnos del CEIP Virgen de la Puerta

El Ayuntamiento de Orihuela trabaja para que el alumnado del CEIP Virgen de la Puerta pueda iniciar el curso escolar en su propio centro antes de pasar a unas instalaciones provisionales en el Barrio de San Isidro, evitando así su traslado temporal a otros colegios de pedanías, con los problemas de transporte y servicio de comedor que derivarían de todo ello.

El alcalde, Pepe Vegara, junto a los concejales de Educación, Vicente Pina, y Urbanismo, Matías Ruiz, se reunían este lunes con las familias para informarles de las actuaciones realizadas y de los pasos previstos para garantizar el inicio de las clases con normalidad. Según las fuentes municipales, durante el verano se han llevado a cabo reparaciones urgentes en el edificio, entre ellas el saneamiento y refuerzo de varios pilares, siguiendo las indicaciones de los informes técnicos elaborados sobre el estado del centro.

Los trabajos continúan siendo revisados por los técnicos municipales, que deben determinar las condiciones para su utilización temporal a través de un informe, garantía que, al parecer, exige la propia GVA para evitar el cierre, situación que generó una gran incertidumbre ayer tarde en el seno de la comunidad educativa. De hecho, el STEPV convocó a los medios para informar sobre el cierre del colegio.

El Consistorio insiste en que estas actuaciones no constituyen una solución definitiva, sino una medida transitoria para que el alumnado pueda permanecer en el colegio mientras se habilitan aulas prefabricadas. Para ello, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para adquirir unos terrenos en el barrio de San Isidro, donde prevé instalar los módulos provisionales una vez se complete la compra y adecuación de la parcela.

El alcalde ha reiterado que el objetivo final, compartido con la Conselleria de Educación, es la demolición del actual edificio y la construcción de un nuevo CEIP Virgen de la Puerta. Mientras tanto, la prioridad municipal es poder garantizar la seguridad y la continuidad educativa del alumnado, evitando alteraciones en el día a día de las familias.

Al parecer, y como han podido escuchar en Más de Uno Vega Baja -así lo ha indicado Marta Tafalla, responsable del STEPV en la Vega Baja- el inicio del curso en el Virgen de la Puerta se retrasaría a este jueves 10 de septiembre, todavía por confirmarse si será en el propio centro o en los centros de las pedanías de Molins y La Campaneta.