El Orihuela CF y el Sporting Costa Blanca Torrevieja arrancan la liga con victoria

El Orihuela CF y el Sporting Costa Blanca Torrevieja han comenzado con buen pie la temporada 2026/27, después de lograr sendas victorias a domicilio en sus estrenos ligueros.

El Orihuela CF se llevó los tres puntos ante el Murcia Imperial por 1-2 en la primera jornada del Grupo 3 de Segunda Federación. Los amarillos se adelantaron muy pronto, en el minuto 5, gracias a Conejero, aunque el conjunto murciano reaccionó inmediatamente y logró el empate por medio de Yeboah en el 9.

El equipo oriolano volvió a golpear antes del descanso. Perdomo, desde el punto de penalti en el minuto 26, estableció el definitivo 1-2. El marcador ya no se movería durante la segunda mitad, pese a los intentos del Murcia Imperial, permitiendo al conjunto dirigido por René Martínez comenzar el campeonato con tres puntos.

También tuvo un estreno victorioso el Sporting Costa Blanca Torrevieja en el grupo 6 de Tercera Federación, que se impuso por 1-2 al Hércules B en Alicante. Los locales tomaron ventaja en el minuto 14 con un tanto de Hamza, pero el conjunto salinero reaccionó antes del descanso y Pucho puso el empate en el minuto 38.

En la segunda mitad, el Sporting Costa Blanca completó la remontada con el gol de Rosquín, que en el minuto 59 estableció el 1-2 definitivo. El equipo torrevejense, que esta temporada milita en Tercera Federación tras su ascenso desde Lliga Comunitat, suma así sus primeros tres puntos del curso.

Dos victorias por el mismo resultado y a domicilio que permiten a los representantes de la Vega Baja comenzar la competición con buenas sensaciones.