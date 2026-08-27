El proyecto para recuperar el Castillo de Orihuela supera la fase de comprobación documental y continúa avanzando hacia la financiación estatal

El proyecto cuenta con un presupuesto total de algo más de 1.000.000€, de los que 600.000 se han solicitado al programa estatal, mientras que el Consistorio, por su parte, aportará cerca de los 500.000€.

Además de las excavaciones arqueológicas, la actuación prevé la consolidación y restauración de los restos, así como la creación de un recorrido para visitantes con el objetivo de poner en valor este enclave patrimonial.

El proyecto ha sido elaborado por la arqueóloga municipal, Silvia Yus, quien participará igualmente en su dirección. A ello se sumará la colaboración de la Escuela de Estudios Árabes, organismo vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del investigador Pedro Jiménez.

El Ayuntamiento ha asegurado estar trabajando en la formalización de un convenio de colaboración con esta institución científica para reforzar el desarrollo de los trabajos arqueológicos y de investigación. Gracias a dicha colaboración, se podrá contar también con la participación de otros investigadores y especialistas, así como realizar los análisis científicos necesarios sobre los materiales que puedan recuperarse durante las excavaciones.