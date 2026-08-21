Eduardo Dolón exige al Gobierno de España un incremento permanente de los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Torrevieja

El Ayuntamiento ha instado al Gobierno de España, a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y a la Subdelegación del Gobierno a adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad en Torrevieja y ha destacado el incremento de delitos contra la libertad sexual, que alcanzaron los 87 casos durante el pasado año.

Eduardo Dolón ha denunciado que estos datos no pueden analizarse como si surgieran de manera inesperada y ha asegurado que el Ayuntamiento lleva años advirtiendo al Gobierno de que Torrevieja necesita muchos más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El alcalde considera especialmente grave que la dotación estatal de seguridad no haya evolucionado en la misma medida que lo ha hecho la ciudad durante los últimos años y ha expresado el esfuerzo que está realizando el Ayuntamiento para incrementar sus propios recursos, como las 63 plazas de agente de Policía Local recientemente ampliadas.

Desde el Consistorio, se reclama al Ministerio del Interior la revisión inmediata del catálogo de puestos de la Guardia Civil en Torrevieja, así como el incremento estructural de su plantilla, una mayor dotación de unidades especializadas y una planificación adaptada al crecimiento demográfico del municipio.