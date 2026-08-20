Almoradí supera los objetivos de su Plan Estratégico 2021-2025 con una inversión ejecutada de más de 64 millones de euros

El Plan Estratégico 'Almoradí, Corazón de la Vega Baja' contemplaba una inversión inicial de unos 38.000.000€ que, a su cierre, ha ascendido a más de 64.000.000€, lo que supone cerca de 25.000.000€ más de lo previsto.

El plan, estructurado en seis grandes áreas de actuación, ha incluido proyectos de renovación urbana y comercial, mejoras de accesibilidad en las aceras y la creación de nuevos viales y rutas. También destacan la construcción de la nueva depuradora o la renovación del alumbrado público con tecnología LED.

Además, se han impulsado actuaciones en infraestructuras deportivas, socioculturales y educativas, como la reforma del Pabellón 'Venancio Costa', la transformación del antiguo conservatorio en un espacio para la juventud, o la construcción del nuevo colegio público 'El Gabato'.

Tras concluir la evaluación, el Ayuntamiento ya ha anunciado la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2026-2030.