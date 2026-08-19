El Consorcio Vega Baja Sostenible gestiona 97.716 toneladas de residuos en el primer semestre de 2026, un 3,6 % más que en el mismo periodo del año pasado

Ante esta situación, el Consorcio insiste en la necesidad de construir una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico en la comarca para evitar el traslado de los residuos a otras instalaciones, con el consiguiente coste económico y ambiental.

“El Consorcio Vega Baja Sostenible es la única entidad de la provincia que no dispone de planta propia, lo que ocasiona graves perjuicios económicos y ecológicos a ayuntamientos y ciudadanos, con camiones de recogida teniendo que hacer trayectos de más de 300 kilómetros para poder tratar los residuos”, ha recordado el presidente del Consorcio, Francisco Cano.

Además, aunque la construcción de una Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (PTMB) propia es imprescindible para reducir el impacto ambiental y económico, no es la única medida que el Consorcio Vega Baja plantea para mejorar el servicio prestado a la ciudadanía y avanzar hacia un futuro más sostenible.

La entidad propone que ayuntamientos y Consorcio trabajen juntos para incentivar el uso de la red de ecoparques fijos y móviles y que creen políticas conjuntas que permitan adelantarse a las necesidades de la comarca en materia de gestión de residuos.