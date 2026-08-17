Veolia apuesta por la sostenibilidad e invierte más de 14 millones de euros en la implantación de la telelectura en la Vega Baja

Todos los municipios de la comarca han comenzado ya a ejecutar sus inversiones correspondientes. En algunos, como Benferri, Bigastro o Jacarilla, la implantación es del 100%, mientras que, en otros, el proceso todavía se extenderá durante los próximos meses.

De acuerdo con el gerente territorial de Veolia en la zona sur de Alicante, Andrés Martínez, el proyecto apuesta por el ahorro hídrico y la sostenibilidad, ya que todos los usuarios que cuenten con este servicio en su domicilio podrán configurar su sistema de información y alertas en sus teléfonos móviles y acceder así a sus datos de consumo precisos cada hora.

Andrés Martínez ha apuntado que el sistema alertará a la ciudadanía de consumos continuados que puedan estar causados por una fuga o una incidencia en el domicilio, evitando así, según dice, facturas elevadas por averías no detectadas a tiempo.

A su vez, el gerente ha destacado que la instalación también beneficiará a los ayuntamientos al poder obtener datos sobre los consumos municipales e incrementar así su eficiencia.