El Orihuela CF se hunde tras otra goleada en Los Arcos y René Martínez pide perdón a la afición

El Orihuela CF atraviesa su momento más delicado de la temporada después de sufrir una nueva goleada en Los Arcos. El conjunto amarillo cayó por 0-4 ante el CD Cieza en la quinta jornada del Grupo III de Segunda Federación y encadena ya tres jornadas de Liga sin ganar, con un balance de diez goles encajados en este tramo.

La derrota vuelve a poner el foco en la fragilidad defensiva de un equipo construido con el objetivo de pelear por los puestos altos de la clasificación. El Orihuela ha recibido ocho goles en sus dos últimos encuentros en casa, después del 1-4 ante el Castellón B y el 0-4 frente al Cieza.

El encuentro ante el conjunto murciano se mantuvo igualado durante la primera mitad, que terminó sin goles. Sin embargo, todo cambió en el minuto 53, cuando Gonzalo Miranda introdujo el balón en su propia portería y adelantó al Cieza. A partir de ese momento, el Orihuela se descompuso. Pitu hizo el 0-2 en el minuto 68, Marsu amplió la ventaja en el 85 y Saúl estableció el definitivo 0-4 en el tiempo añadido.

El resultado deja al Orihuela con siete puntos en la décima posición de la clasificación, aunque la distancia con la zona de descenso se reduce a solo dos puntos.

René Martínez: "Tenemos que hablar menos y competir mejor"

El técnico del Orihuela CF, René Martínez, realizó una contundente autocrítica después del encuentro y comenzó sus declaraciones pidiendo disculpas a los seguidores amarillos. "Lo primero que hay que hacer es pedir perdón a la afición por este resultado. Tenemos que hablar menos y competir mejor".

El entrenador oriolano reconoció el malestar existente entre los aficionados después de dos derrotas consecutivas en Los Arcos con ocho goles encajados y admitió que el equipo debe mantener la concentración durante los 90 minutos. "Los partidos duran 95 minutos o más. Entonces, el equipo no puede dejar de competir porque tenga la mala suerte de meterse un gol en propia puerta en una jugada esporádica".

Martínez considera que el principal problema aparece cuando el equipo recibe un golpe y pierde el control del encuentro, especialmente cuando se lanza de forma excesivamente precipitada en busca del empate. "No podemos mostrar un nivel de anticompetitividad donde regalemos varios goles o jugadas de ataque para el equipo rival, que estaba esperando su momento para llevarse el partido".

El técnico también puso el foco en las transiciones defensivas. A su juicio, varios de los goles recibidos tanto ante el Castellón B como frente al Cieza llegaron cuando el Orihuela se volcó en ataque y dejó demasiados espacios a sus rivales. "Nosotros tenemos que no regalar, no conceder, no permitir al rival que nos castigue en contraataques".

Las bajas no pueden ser una excusa

El Orihuela está afrontando las últimas jornadas condicionado por las lesiones y por la necesidad de utilizar a futbolistas fuera de sus posiciones habituales. Sin embargo, René Martínez descartó que esta circunstancia explique por sí sola los problemas que está mostrando el equipo. "No podemos justificar que hoy tenías fuera a Espi, a Diego, a Ramírez, puedes tener fuera más jugadores incluso, pero esto no es el motivo real por el cual el equipo encaja cuatro goles hoy de nuevo".

El entrenador reclama una reacción inmediata y una mayor solidez en todas las fases del juego para evitar que el equipo vuelva a descomponerse cuando el marcador se pone en contra. "El equipo tiene que mostrarse mucho más sólido en todas las fases del juego y en los contraataques del equipo rival".

La derrota ante el Cieza supone, por tanto, un nuevo aviso para un Orihuela CF que deberá reaccionar cuanto antes para no complicar una temporada en la que las expectativas estaban puestas en luchar por la parte alta de la clasificación. La prioridad pasa ahora por recuperar la solidez defensiva y, sobre todo, la capacidad competitiva que el equipo ha perdido en los últimos encuentros.